حماس به دنبال ترمیم روابط خود با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرگزاری "رویترز" به نقل از یک مقام فلسطینی که نامش را فاش نکرده است از تلاش حماس برای ترمیم روابط خود با ایران و حزب الله لبنان خبر داد.

بنا بر این گزارش ، در پی بروز برخی اختلافات بین ایران و حماس بر سر تحولات مصر و فاصله گرفتن این جنبش از محور مقاومت در دو سال گذشته ،پس از بر کناری محمد مرسی از قدرت در مصر وتنها ماندن این جنبش فلسطینی در منطقه ،این گروه قصد دارد با ترمیم روابط آسیب دیده خود با ایران و حزب الله لبنان بار دیگر به محور مقاومت نزدیک شود.

یک مقام فلسطینی که خواست نامش فاش نشود در این خصوص گفت: برای شفاف سازی برخی مسائل در ماه های گذشته جلساتی داشته ایم ، آنها حماس را بطور کامل تحریم نکرده اند اما وضعیت هنوز به روند عادی و معمول بازنگشته است.

بر اساس برخی گزارش ها ، در راستای این هدف "موسی ابومرزوق" از رهبران حماس ماه گذشته دیدارهایی با برخی مسولان ایرانی و مقامات حزب الله لبنان در بیروت داشته است.

"هانی حبیب" تحلیلگر سیاسی در غزه در این خصوص معتقد است که به نفع حماس است که در حال حاضر مناسبات خود با ایران و حزب الله لبنان را مورد باز نگری مجدد قرار دهد.

همچنین "محمود الزهار" از رهبران قدیمی حماس با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید در ایران و تلاش حماس برای احیای روابط خود با ایران به رویترز گفت: در حال حاضر از ماهیت سیاست های جدید ایران مطلع نیستیم اما خبرهایی که دریافت کرده ایم نشان می دهند که دولت جدید ایران هم همان سیاست های قبلی را در مورد فلسطین تائید خواهد کرد.