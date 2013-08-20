منطقه آزاد انزلی از حیث تجارت چمدانی یک منطقه خاص در کشور است

آرش فرزام صفت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند از بحث تجارت چمدانی محروم بودند که خوشبختانه با مصوبه دولت دهم این مشکل در مناطق مزبور رفع شد.

وی همچنین جذب گردشگر، حضور تجار و رونق اقتصادی در مناطق آزاد را از مزیت های مهم تجارت چمدانی عنوان کرد و اظهارداشت: براساس مصوبه دولت هر مسافر می تواند 80 دلار کالا از مناطق آزاد خریداری و خارج کند.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری گیلان گفت: این کالا ها بدون عوارض از مناطق آزاد ترخیص و می تواند در رونق و شکوفایی این مناطق مثمر ثمر باشد.

وی تصریح کرد: برای رونق تجارت چمدانی نیازمند به زیر ساخت های اساسی همچون هتل و همینطور کالاهای مکفی همراه مسافر در مناطق آزاد است.

فرزام صفت در ادامه نقش گمرک در صادرات و واردات را بی بدیل دانست و اظهارداشت: پایه اقتصاد شهرستان مرزی آستارا صادرات و واردات بوده و این مهم یک مزیت نسبی برای مرزنشینان و تجارت منطقه است.

مدیرکل گمرک آستارا نیز در گفتگو به مهر با اعلام اینکه گمرکات گیلان رتبه 13 صادرات کشور را به خود اختصاص داده است، اعلام کرد: صادرات گمرک آستارا در سال گذشته 680 هزار تن به ارزش 340 میلیون دلار بوده که این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال ماقبل از حیث وزنی 21 و به لحاظ ارزشی 14 درصد رشد را نشان می دهد.