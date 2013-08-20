به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر وفا عصر سه شنبه در اختتامیه طرح اوقات فراغت کوی سازمانی ارتش پادگان تربت حیدریه اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس 1200 کیلومتر مرز را در مقابل دشمن متجاوز که همراهی 24 کشور دنیا را به همراه داشتند حفظ کرد و توانست با کمک سایر نیروهای مسلح و با رهبری امام (ره) دشمن را از خاک پاک میهن اسلامی بیرون کند.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش کشور افزود: امروز دشمن در جنگ نرمی که علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است تلاش میکند به داخل خانه های ما نفوذ کند اما در اثر تلاشهای شبانه روزی پرسنل ارتش ونقش پر رنگ عقیدتی سیاسی ارتش در این بین در مقابل این جنگ نرم دشمن همچون دوران دفاع مقدس ایستاده اند.

حجت الاسلام وفا اظهار کرد: با برگزاری برنامه های منظم فرهنگی و اشاعه روز افزون فرهنگ قرآنی و نماز در ارتش جمهوری اسلامی دشمن به ذره ای از آنچه در سر می پرورانده است نتوانسته دست پیدا کند، البته میدانیم که این فعالیتها کافی نیست و باید چند برابر شود تا همیشه از تجاوز فرهنگی مصون بمانیم.

وی گفت: مسابقات قرآنی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر ساله در رشته های مختلف در بین نیروی هوایی، زمینی و دریایی ارتش برگزار می شود که نیروی زمینی 4 سال متوالی است مقام اول این مسابقات را بدست می آورد.

حجت الاسلام علی قرایی، رئیس عقیدتی سیاسی تیپ 177 تربت حیدریه در این مراسم اظهار کرد: از ابتدای تیر ماه امسال طرح اوقات فراغت تابستانه کوی سازمانی پادگان ارتش تربت حیدریه با راه اندازی 36 کلاس و شرکت 540نفر در این دوره از کلاسها در رشته های حفظ قران، تفسیر روخوانی، احکام، داستانهای قرآنی، آشپزی، رایانه، زبان، نقاشی و کونگ فو برگزار شد.

وی افزود: در برنامه های فرهنگی به توفیقات خوبی دست پیدا کردیم از جمله اینکه در جشنواره فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی مقام سوم را کسب کردیم ،همچنین در مسابقات رباتیک توانستیم مقام اول را بدست آوریم و امسال در مسابقات قرآنی ارتش 11 نفر صعود کننده به مرحله کشوری داریم که تا چند روز آینده به این مسابقات اعزام خواهند شد.