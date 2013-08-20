به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله خورشیدی عصر سه‌شنبه در نشست شهرداران سراسر استان بوشهر اظهار داشت: بحث آموزش مهم‌ترین مسئله در نیمه نخست امسال در حوزه دفتر امور شهری و شهرداری‌های استان بوشهر است.



وی از برگزاری 20 دوره تخصصی آموزشی برای شهرداری‌های استان بوشهر خبر داد و افزود: بیش از 12 هزار نفرساعت آموزش در قالب 20 دوره تخصصی انجام گرفت که استقبال بسیار خوبی نیز از طرف شهرداران به عمل آمد.



مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: در سال جاری مشکلات و معضلات اداری و پرسنلی همه شهرداری‌ها را مورد مطالعه قرار داده‌ایم و کم و کیف و وضعیت تمام نیروهای شهرداری‌ها را می‌دانیم.



خورشیدی تصریح کرد: شهرداران باید در به‌کارگیری نیروهای جدید دقت و حساسیت لازم را داشته باشند و از جذب و به‌کارگیری نیروهای بدون مجوز خودداری کنند.



وی اضافه کرد: در زمینه ساخت و ساز در شهرهای ساحلی از شهرداران انتظار داریم با مطالعه و با رعایت قوانین و مقررات کارها را انجام دهند تا احیانا مشکلاتی با دستگاه‌های ذیربط به وجود نیاید.



مدیرکل دفتر امور شهری استانداری بوشهر ابراز داشت: در بحث دفترچه عوارض نیز تنها 15 شهرداری اقدامات لازم را انجام داده‌اند و از سایر شهرداران نیز انتظار داریم در این عرصه اهتمام ورزند تا عقب نمانند.



خورشیدی با تاکید بر لزوم مدیریت بهینه منابع گفت: استاندار و معاون عمرانی استاندار تاکید زیادی بر این مهم دارند و شهرداران باید این مسئله را مورد توجه بیشتر قرار دهند.



در این نشست تعدادی از شهرداران نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند و خواستار همکاری مسئولان شدند.