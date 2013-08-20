روسای قدیم و جدید ورزش و جوانان ملارد تودیع و معارفه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه طی مراسمی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه، فرماندار، فرمانده سپاه و جمعی دیگر از مسئولین شهرستانی، روسای قدیم و جدید اداره ورزش و جوانان ملارد تودیع و معارفه شدند.

در این مراسم عزت الله ابراهیمی تودیع و علیرضا صیفوری به عنوان رئیس جدید اداره ورزش و جوانان ملارد معرفی شد.

مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی؛ امانتی از سوی مردم است

در ابتدای این مراسم امام فرماندار ملارد طی سخنانی اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت نه تنها ریاست و امیتاز نیست بلکه امانتی از سوی مردم محسوب می شود و در صورتی که مسئولیتها جهت حل مشکلات مردم و اجرای وظایف محوله به کار گرفته نشود، هیچ مزیتی ندارد.

محمد فردی عنوان کرد: در مراسم تودیع و معارفه مرسوم است که مدیر قدیم به ارائه گزارش عملکرد خود طی مدت فعالیت می پردازد و مدیر جدید نیز اهم برنامه ها و اهداف خود را بیان می کند، در این زمینه مدیری موفق محسوب می شود که در زمان تحویل مسئولیت به فرد دیگر، عملکردی مطلوب از خود بر جای گذاشته باشد.

این مسئول ادامه داد: البته بهترین داور برای ارزیابی عملکرد مسئولان، مردم هستند، افکار عمومی هیچگاه اشتباه نمی کند و نظر مردم قابل استناد است چراکه این نظارت مهندسی شده و سفارشی نیست.

وی گفت: رئیس پیشین ورزش و جوانان ملارد، انصافا عملکرد مطلوبی از خود بر جای گذاشت چراکه در زمان تصدی ایشان ملارد، شهرستان تازه تاسیسی بود که از ضعف زیرساختها و امکانات رنج می برد و این مسئول با عدم تجهیزات و کمبود اعتبارات، موفق شد ورزش شهرستان را به مرحله کنونی برساند.

اعتبارات تخصیص به استادیوم 5000 هزار نفری ملارد کافی نیست

فرماندار ملارد افزود: مدالهای کسب شده از سوی ورزشکاران ملاردی در عرصه های مختلف ملی و بین المللی نشانگر این تلاشها است.

فردی ضمن اشاره به اعتبارات اندک استادیوم پنج هزار نفری ملارد، خطاب به مسئولان استانی خواستار گفت: با وجود اعتبارات اندک، احداث و تکمیل این استادیوم پنج هزار نفری مدتها به طول خواهد انجامید لذا تسریع در روند تکمیل و بهره برداری این پروژه در آینده ای نزدیک، توجه ویژه مسئولان استانی را می طلبد.