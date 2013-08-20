ضرورت طراحی و برنامه ریزی برای ارتقای سرانه مطالعه در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی طراحی و اجرای برنامه هایی مبتنی بر مطالعات کارشناسی و شناخت نیازها و ذائقه ی مخاطب را ضروری دانست و گفت: بهره گیری از نظرات کارشناسان و تمامی دستگاه های متولی در این حوزه ، تقویت بعد کارشناسی طرح ها، اجرایی شدن و تحقق اهداف آن را تضمین می کند.

علی اصغر رشید با تاکید بر این که برنامه ها بایستی تمام قشرهای جامعه را تحت پوشش قرار دهد، اظهار کرد: در این میان کودکان و نوجوانان به دلیل تاثیر پذیری بیشتر و نقش شان در ساختن آینده کشور باید بیش از سایر رده های سنی مورد توجه قرار گیرند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی نقش موثر رسانه ها به ویژه صدا و سیما را در فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای فکری لازم جهت اجرای برنامه های یادشده در قالب میزگرد، گزارش، مستند و غیره ضروری توصیف کرد و خواستار اهتمام رسانه های استان به اطلاع رسانی پیرامون برنامه های حوزه کتاب و کتابخوانی و تداوم همکاری در این خصوص شد.

رشید در بخش دیگری از سخنانش درخصوص پروژه کتابخانه مرکزی مشهد، با تاکید بر لزوم انجام تعهدات دستگاه های اجرایی برای تکمیل آن در موعد مقرر گفت: بهره برداری از این طرح که 11 هزار و 500 متر مربع زیربنا دارد، سرانه ی فضای مطالعه در مشهد و استان را به نحو چشمگیری افزایش خواهد داد.

وی گفت: اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس ظرف یک هفته جدول زمانی برای تکمیل فازهای مختلف این طرح و هزینه های آن را به همراه مستندات لازم به استانداری خراسان رضوی ارسال و حوزه ی معاونت عمرانی استانداری پیرو جلسه ی قبلی برگزار شده، مساعدت و پیگیری لازم را معمول خواهد داشت.

پیش بینی برگزاری 52 نمایشگاه تخصصی و بین المللی در مشهد

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی ازبرپایی 52 نمایشگاه تخصصی، بین المللی و عرضه مستقیم کالادر محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد خبر داد.

رضا جمشیدی در جلسه کارگروه امور اقتصادی استان اظهار کرد: از این تعداد 30 نمایشگاه بین المللی، سه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و بقیه نمایشگاه ها تخصصی است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی افزود: امسال، خراسان رضوی در 12 نمایشگاه بین المللی خارج از کشور حضور خواهد یافت که تاکنون مجوز حضور در نمایشگاه کشورهای تاجیکستان، مولداوی، چین، افغانستان، ترکمنستان و امارات صادر شده است.

جمشیدی بیان کرد: در همین راستا سه هیات بازاریابی به کشورهای همسایه اعزام خواهد شد.

وی با تاکید بر تثبیت و توسعه ی بازارهای موجود و شناسایی بازارهای جدید برای فروش کالاهای داخلی اظهار کرد: تلاش هایی برای اخذ مجوز حضور در نمایشگاه های قزاقستان و ترکمنستان صورت گرفته است که به زودی نهایی خواهد شد.

همچنین در این جلسه طرح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نجات کشف رود مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان نسبت به تخصیص اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح یاد شده اقدام شود.

برگزاری صدها جلسه گفتمانی با موضوع عفاف و حجاب در 700 منطقه آموزشی مشهد، خواف و تربت جام

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی برگزاری صدها جلسه گفتمان دینی با موضوع عفاف و حجاب در 700 منطقه آموزشی شهرهای مشهد، خواف و تربت جام را از اقدامات مثبت انجام شده در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب عنوان کرد که از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی اجرایی شده است.

علی اصغر رشید د به بررسی عملکرد ادارات کل آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی در زمینه اجرای طرح گل یاس پرداخت و اظهار کرد: این طرح توسط وزارت کشور در حوزه ی ترویج عفاف و حجاب به دفتر امور زنان و خانواده ی استانداری ابلاغ شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: به همت اداره کل آموزش و پرورش، دانش آموزان نواحی هفت گانه مشهد طی 70 جلسه ی آموزشی تحت پوشش طرح یادشده قرار گرفتند.

رشید ضمن تاکید بر ضرورت آماده سازی معلمان، تداوم همراهی و تعامل اداره کل تبلیغات اسلامی در امر آموزش مربیان مدارس را خواستار شد.

رشید با بیان این که در مجموع بیش از 30 دوره طرح گل یاس در سطح استان برگزار شده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد هشت دوره مربوط به مشهد و 22 دوره مربوط به شهرستان ها بوده است.

وی با تاکید بر لزوم بررسی آسیب ها و فرصت های طرح گل یاس اظهار کرد: ادامه این طرح منوط به نیازسنجی دانش آموزان و آموزش مربیانی

تحقق 70 درصد درآمدهای خراسان رضوی در چهارماهه نخست امسال

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: میزان تحقق درآمدهای استان در سه ماهه نخست امسال 60 درصد بوده که طی یک ماه اخیر این میزان به 70 درصد افزایش یافته است.

رضا جمشیدی در جلسه ستاد درآمدهای استان اظهار کرد: درآمد مصوب سال گذشته استان هزار و 35 میلیارد تومان بود که 101 درصد معادل هزار و 49 میلیارد تومان وصول شد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی افزود: این سهمیه برای سال جاری هزار و 497 میلیارد تومان مصوب شده که نسبت به سهمیه مصوب سال گذشته 44.6 درصد رشد داشته است.

جمشیدی گفت: از آن جا که رشد میانگین سهمیه ی مصوب برای استان های کشور 29 درصد است، لذا سهم درآمد استان از درآمد استان های کشور از 3.5 درصد در سال گذشته به 3.9 درصد ارتقا یافته است.

وی تصریح کرد: ترکیب درآمدهای سال 92 استان بیان گر این مطلب است که 90.2 درصد معادل هزار و 350 میلیارد تومان از درآمدهای استان درآمدهای مالیاتی و 147 میلیارد تومان معادل 9.8 درصد غیرمالیاتی می باشد که به ترتیب نسبت به سال گذشته 45.1 و 40.3 درصد رشد دارد.