واکنش راشد الغنوشی به دستگیری رهبر گروه اخوان المسلمین مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاهرام، راشد الغنوشی گفت: دستگیری محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین ظلم و اقدامی تحریک کننده و کشاندن گروه اخوان المسلمین به سوی خشونت است.

وی افزود: این اولین بار نیست که محمد بدیع زندانی می شود اما هم اکنون وی رهبر یکی از مهمترین تشکلات در مصر و جهان اسلام است و دستگیری وی اقدامی کاملا تحریک کننده است.

الغنوشی بیان کرد: اخوان المسلمین به واکنش خشونت آمیزی که قصد دارند آنها را به سوی آن بکشانند روی نخواهد آورد و به شعار رهبر اخوان المسلمین درباره" اقدام مسالمت آمیز از گلوله قوی تر است" پایبند خواهند بود.