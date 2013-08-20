  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۲۱:۰۷

واکنش راشد الغنوشی به دستگیری رهبر گروه اخوان المسلمین مصر

واکنش راشد الغنوشی به دستگیری رهبر گروه اخوان المسلمین مصر

رئیس حزب النهضه تونس به دستگیری رهبر گروه اخوان المسلمین در مصر واکنش نشان داد و آن را اقدامی تحریک آمیز توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاهرام، راشد الغنوشی گفت: دستگیری محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین ظلم و اقدامی تحریک کننده و کشاندن گروه اخوان المسلمین به سوی خشونت است.

وی افزود: این اولین بار نیست که محمد بدیع زندانی می شود  اما هم اکنون وی رهبر یکی از مهمترین تشکلات در مصر و جهان اسلام است و دستگیری وی اقدامی کاملا تحریک کننده است.

الغنوشی بیان کرد: اخوان المسلمین به واکنش خشونت آمیزی که قصد دارند آنها را به سوی آن بکشانند روی نخواهد آورد و به شعار رهبر اخوان المسلمین درباره" اقدام مسالمت آمیز از گلوله قوی تر است"  پایبند خواهند بود.

کد مطلب 2119636

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها