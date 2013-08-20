قاریان برتر و نمونه نیروی انتظامی شهرستان دامغان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس شهرستان دامغان عصر سه شنبه در آئین تجلیل از قاریان برتر و نمونه این نیرو اظهار داشت: قرآن کریم برنامه جامع و کامل برای زندگی انسان هاست و عمل به آن مایه سعادت بشر خواهد بود.

سرهنگ پاسدار غلامرضا کاظم زاده افزود: قرآن کلام خداوند رحمان و رحیم است که برای هدایت و سعادت آدمیان با رحمت نازل شده تا طریقه زندگی کردن را به ما بیاموزد.

وی با بیان اینکه عمل به قرآن انسان را در مسیر هدایت قرار می دهد اضافه کرد: قرآن کریم برای هدایت انسان در مسیر حق مهیا شده است.

رئیس پلیس شهرستان دامغان در خاتمه، رمز و راز سعادت انسان را حرکت به سمت قرآن و عمل به آموزه های آن دانست و افزود: قرآن می تواند با علم بی انتهای خود بشر را به منزل مقصود و خوشبختی برساند و تنها راه نجات بشر پیوستن به آموزه های قرآن و انس گرفتن با کتاب آسمانی و بکارگیری آن در زندگی اش است.

در این آئین که مسئولان و پرسنل نیروی انتظامی شهرستان دامغان حضور داشتند از 10 قاری برتر و نمونه قرآنی نیروی انتظامی شهرستان با اهدا لوح و جوایزی تجلیل به عمل آمد.