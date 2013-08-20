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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۲۲:۱۵

آلماتی برای میزبانی مذاکرات ایران و 1+5 اعلام آمادگی کرد

آلماتی برای میزبانی مذاکرات ایران و 1+5 اعلام آمادگی کرد

وزیر امورخارجه قزاقستان در گفتگوی تلفنی با رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان آمادگی آلماتی برای میزبانی دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی، ارلان ادریسف وزیر خارجه قزاقستان در تماس تلفنی با دکتر علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران مسئولیت جدید ایشان را تبریک گفت و آمادگی کشورش را برای میزبانی دور جدید گفتگوها میان ایران و 1+5 اعلام کرد.

ادریسف در این گفتگوی تلفنی از همکاری‌های گذشته دو کشور ایران و قزاقستان با عنوان خاطرات خوب توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد که پرونده هسته‌ای ایران هرچه زودتر به سرانجام نیکویی برسد.

کد مطلب 2119650

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