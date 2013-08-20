آلماتی برای میزبانی مذاکرات ایران و 1+5 اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی، ارلان ادریسف وزیر خارجه قزاقستان در تماس تلفنی با دکتر علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران مسئولیت جدید ایشان را تبریک گفت و آمادگی کشورش را برای میزبانی دور جدید گفتگوها میان ایران و 1+5 اعلام کرد.



ادریسف در این گفتگوی تلفنی از همکاری‌های گذشته دو کشور ایران و قزاقستان با عنوان خاطرات خوب توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد که پرونده هسته‌ای ایران هرچه زودتر به سرانجام نیکویی برسد.