آلماتی برای میزبانی مذاکرات ایران و 1+5 اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی، ارلان ادریسف وزیر خارجه قزاقستان در تماس تلفنی با دکتر علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران مسئولیت جدید ایشان را تبریک گفت و آمادگی کشورش را برای میزبانی دور جدید گفتگوها میان ایران و 1+5 اعلام کرد.
ادریسف در این گفتگوی تلفنی از همکاریهای گذشته دو کشور ایران و قزاقستان با عنوان خاطرات خوب توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد که پرونده هستهای ایران هرچه زودتر به سرانجام نیکویی برسد.
وزیر امورخارجه قزاقستان در گفتگوی تلفنی با رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان آمادگی آلماتی برای میزبانی دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی، ارلان ادریسف وزیر خارجه قزاقستان در تماس تلفنی با دکتر علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران مسئولیت جدید ایشان را تبریک گفت و آمادگی کشورش را برای میزبانی دور جدید گفتگوها میان ایران و 1+5 اعلام کرد.
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