به گزارش خبرنگار مهر از اهواز. محمدباقر شریعتی شامگاه سه شنبه در نشست خبری در اهواز با بیان اینکه خوزستانی‌ها دیگر نمی توانند عدم توسعه را بپذیرند و اگر دولت جدید نگاه ویژه ای را به خوزستان نداشته باشد، یکی از چالشهای مهم دولت جدید رقم خواهد خورد، گفت: بحث سیاسی باید در خوزستان کم‌رنگ شود و همان گونه که در زمان انتخابات مجلس مطرح کردم، مسایل سیاسی به همه ضرر می زند و باید از مسایل سیاسی در حد معقول استفاده شود.

به جایگاه کنونی خوزستان در کشور نسبت به گذشته اشاره داشت، اظهار کرد: متاسفانه نگاه سیاسی به استان خوزستان در سالهای گذشته باعث شده تا دولت به توسعه خوزستان نگاه منطقی نداشته باشد در حالی که انتظار می‌رفت که دولت مرکزی و دولتهایی که تاکنون بر سر کار آمده‌اند به خوزستان بر اساس آرمان‌های انقلاب نگاه کنند نه اینکه دیدگاهشان سیاسی باشد.

نبود نگاه ویژه به خوزستان

وی افزود: پیش از انقلاب به دلیل منابع نفت و گاز و نیز کار و اشتغالی که در خوزستان بود نگاه ویژه‌ای می‌شد و اگر قصد داشتند مسئولی را انتخاب کنند به صورت ویژه به سرمایه‌های انسانی نگاه می‌کردند، ولی اکنون با وجود اینکه خوزستان حدود 75 درصد درآمدهای کشور را تامین می‌کند به صورت ویژه نگاه نمی‌شود.

نماینده بهبهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون از دولت روحانی خواستاریم به خوزستان به صورت ویژه نگاه کند و توسعه این استان را در یک برنامه منظم در دستور کار خود قرار دهد چون در غیر این صورت اگر خوزستان به عنوان یک پایگاه اقتصادی دچار مشکل شود به ضرر کل کشور است.

وی با اشاره به صحبتهای امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه خوزستان دین خود را به اسلام ادا کرده ‌است، گفت: در زمان دفاع مقدس خوزستان فشار زیادی را متحمل شد در حالی که خیلی از استانها در چنین شرایطی قرار نگرفتند ولی همچنان می‌بینیم که در خیلی از شاخص‌ها در انتهای جدول قرار داریم.

جایگاه نامناسب خوزستان در راه های ارتباطی

شریعتی تصریح کرد: راه‌های ارتباطی یکی از شاخص‌های اساسی در امر توسعه به شمار می‌رود. اکنون از نظر خطوط ریلی، جاده‌ای، دریایی، هوایی و روستایی خوزستان در جایگاه چهاردهم کشور قرار دارد. برای خطوط ریلی استان از اوائل انقلاب تاکنون آنگونه که باید قدمی برداشته نشده است.

وی با بیان اینکه جابه‌جایی ثروت در کشور به ضرر خوزستان بوده، گفت: اکنون امکانات دولت به سمت بندر شهید رجایی بندرعباس سرازیر شده است و هر روزه پروژه های عظیمی در این بندر رقم می‌خورد و این در حالی است که پیش از این پروژه ها متعلق به دو بندر امام و خرمشهر بود. در اینجا از دولت روحانی خواستاریم که در یک برنامه منظم پاسخگوی مردم خوزستان باشد.

نماینده بهبهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: خوزستانی ها دیگر نمی توانند عدم توسعه را بپذیرند و اگر دولت جدید نگاه ویژه ای را به خوزستان نداشته باشد یکی از چالشهای مهم دولت جدید رقم خواهد خورد.

وی با بیان اینکه به خوزستان از دید سیاسی نگاه می شود، افزود: بحث سیاسی باید در خوزستان کم رنگ شود و همان گونه که در زمان انتخابات مجلس مطرح کردم، مسائل سیاسی به همه ضرر می زند و باید از مسائل سیاسی در حد معقول استفاده شود.

نگاه امنیتی در خوزستان باید اصلاح شود

شریعتی عنوان کرد: یکی دیگر از مسائلی که اکنون در خوزستان شاهد هستیم امنیتی جلوه دادن برخی مسائل است زیرا که عده ای در استان وقتی برای حل موضوعی به مشکل بر می خورند می گویند این مسئله بحت امنیتی دارد در حالی که استان ما امنیتی نیست و ما نیز مانند سایر استانها ساده زندگی می کنیم.

وی با اشاره به لزوم انتخاب یک عرب به عنوان استاندار آینده خوزستان گفت: باید ابتدا به خودمان ثابت کنیم که تمام اقوامی که در خوزستان هستند با یکدیگر برادر هستند. هر کسی در این باره صحبتی دارد به صورت منطقی پاسخگو خواهم بود زیرا که برای یک بار هم که شده باید تابوها رابشکنیم. اکنون یکی از استانهایی هستیم که بحث وهابیت در آن فزونی پیدا کرده است و معتقدم اگر استاندار از قوم عرب انتخاب شود این مسائل به حداقل خواهد رسید و ساماندهی می شود.

نماینده بهبهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر این که چرا آمار اشتغال و بیکاری در استان به صورت شفاف ارائه نمی‌شود، ادامه داد: بحث آمار در کشور ما به عنوان یکی از چالشهای مهم محسوب می شود و به همین دلیل دولت جدید خود را دولت راستگویان معرفی کرده است.

آمار دقیقی از بیکاری خوزستان وجود ندارد

وی بیان کرد: با توجه به شرایطی که وجود داشت در خصوص بحث اشتغال و بیکاری از خوزستان آمار دقیقی به دولت ارسال نشد و همین امر باعث شد که در بین 20 شهرستان کشور که وضعیت خوبی در این زمینه ندارند، هفت شهر از خوزستان به عنوان شهرهایی که وضعیت اشتغال نامناسبی نسبت به سایر شهرستان‌ها دارند، معرفی شدند.

شریعتی عنوان کرد: متاسفانه مرکز آمار ایران باید در خصوص بررسی و تعیین آمارها حرف اول را بزند ولی تاکنون چنین چیزی را شاهد نبوده ایم.

وی در پایان عنوان کرد: از سوی دولت یازدهم اگر به وضعیت ریزگردها و خشکی تالابهای خوزستان نگاه جدی نشود بدون شک در 10 تا 20 سال آینده خوزستان رو به نابودی خواهد رفت و عدم اتحاد در استان در کنار این پدیده ها طول عمر خوزستان را کاهش می‌دهد.