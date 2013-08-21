عباس امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مستند قصه شب به روایتگری موضوع آتش‌سوزی سینما رکس آبادان از زبان خانواده قربانیان حادثه می پردازند.

وی افزود: شاید خانواده‌های قربانیان این حادثه هیچگاه نتوانستند این اطمینان را نسبت به گروه یا فرد خاصی پیدا کنند که بنشینند مقابل آن و حرف دلشان را بزنند، من شانس آوردم که آبادانی بودم و توانستم از طریق ارتباطاتی که داشتم این اطمینان را بین خانواده‌ها ایجاد کنم که بدون دغدغه جلوی دوربین حرف بزنند.

امینی اظهار کرد: زنده شدن این واقعه در شرایطی که حتی یک خیابان هم در آبادان به نام شهدای سینما رکس وجود ندارد برایم بسیار مهم بود.

سازنده فیلم مستند قصه شب تصریح کرد: فیلم من در دو جشنواره سینمای جوان و مستند حقیقت جایزه بهترین فیلم با موضوع انقلاب را گرفت.

امینی در خصوص انگیزه‌اش از ساخت این فیلم گفت: رنگ باختن موضوع آتش سوزی سینما رکس و عدم توفیق کامل تلاشگران در این خصوص و مسکوت ماندن این موضوع سبب شد تا من با هدف گشوده کردن فضای گفتگو بتوانم زمینه سخن گفتن درباره این واقعه را ایجاد کنم.

این مستندساز آبادانی افزود: قرار است تا ادامه این فیلم را با موضوع "نجات یافتگان" بسازم، هر چند که پیدا کردن این افراد آن هم به دلیل بروز جنگ کمی سخت است اما نمی‌خواهم در ساخت بخش دوم فیلم از آرشیو استفاده کنم، قصد دارم با‌‌ همان آدم‌هایی که زنده مانده‌اند حادثه را مرور کنم.