ديدار خداحافظي سفير مالی با وزیر امور خارجه ایران

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با ابراز خرسندی از نخستین دیدار رسمی خود با سفرای یکی از کشورهای دوست و برادر آفریقایی، بر اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی در توسعه و گسترش روابط با کشورهای آفریقایی از جمله مالی تاکید نمود.



وی با تشکر از تلاشهای سفیر مالی جهت توسعه روابط تاکنون، ابراز امیدواری کرد این روند گسترش همه جانبه روابط دوجانبه در همه عرصه های سیاسی ، اقتصادی و تجاری بیش از پیش گسترش یابد.



ظریف همچنین دراين ديدار با تشکر با ابراز خرسندي از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری در مالی، برای دولت و رئیس جمهور جدید این کشور آرزوی موفقیت کرد.



آمادو مودی دیال سفير مالی نیز در این دیدار با ابلاغ سلام و تبریک وزیر امور خارجه کشورش ، برگزاری موفقیت آمیز و باشکوه ریاست جمهوری در ایران و انتخاب روحانی رئیس جمهور کشورمان و انتصاب ظریف بعنوان وزیر امور خارجه را از طرف دولت و مردم مالی تبریک گفت.



وی با تقدیر و تشکر از حمایتهای جمهوری اسلامی از کشورش در شرایط سخت و دشوار ، برای ظریف وزیر امور خارجه جدید کشورمان در این مسئولیت خطیر و مهم و به خصوص در روند توسعه و گسترش روابط ایران با کشورهای قاره آفریقا از جمله مالی آرزوی موفقیت کرد و علاقمندي کشورش را برای استفاده از تجربیات و دستاوردهای بسیار خوب ایران در امور توسعه ای و زیربنایی اعلام کرد.