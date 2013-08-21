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۳۰ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۵۱

اکبریان به مهر خبر داد:

23 میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت به آبفای لرستان اختصاص یافت

23 میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت به آبفای لرستان اختصاص یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان از اختصاص 23 میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت به این شرکت خبر داد.

مهدی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال علاوه بر بودجه اختصاص یافته به شرکت آب و فضلاب شهری لرستان برای اجرای پروژه ها 23 میلیارد تومان نیز از محل فروش اوراق به این شرکت اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: میزان بودجه اختصاص یافته به شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان طی سالجاری 31 میلیارد تومان است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان تصریح کرد: در مجموع بودجه و همچنین اعتبار محل فروش اوراق اختصاص یافته به این شرکت 52 میلیارد تومان است.

اکبریان در بخش دیگری از سخنان خود به میزان مطالبات این شرکت از مردم اشاره کرد و گفت: در مجموع شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان 19 میلیارد تومان از مردم طلب دارد.

وی بیشترین مطالبات شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان را مربوط به شهرداریهای استان دانست و گفت: این شرکت بیشترین مطالبه را در بین شهرداریهای استان از شهرداری خرم آباد دارد.

کد مطلب 2119687

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