23 میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت به آبفای لرستان اختصاص یافت

مهدی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال علاوه بر بودجه اختصاص یافته به شرکت آب و فضلاب شهری لرستان برای اجرای پروژه ها 23 میلیارد تومان نیز از محل فروش اوراق به این شرکت اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: میزان بودجه اختصاص یافته به شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان طی سالجاری 31 میلیارد تومان است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان تصریح کرد: در مجموع بودجه و همچنین اعتبار محل فروش اوراق اختصاص یافته به این شرکت 52 میلیارد تومان است.

اکبریان در بخش دیگری از سخنان خود به میزان مطالبات این شرکت از مردم اشاره کرد و گفت: در مجموع شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان 19 میلیارد تومان از مردم طلب دارد.

وی بیشترین مطالبات شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان را مربوط به شهرداریهای استان دانست و گفت: این شرکت بیشترین مطالبه را در بین شهرداریهای استان از شهرداری خرم آباد دارد.