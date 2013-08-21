به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که دولت فرصت 100 روزه را برای تغییر در معیشت مردم اعلام کرده است، بازارهای سرمایه ای در انتظار تصمیم دولت با ثبات نرخ و حتی کاهش قیمت مواجه شده اند که این وضعیت در بازار مسکن هم به چشم می خورد.

در واقع بازار مسکن که متاثر از افزایش نرخ در دیگر بازارهای سرمایه ای ست، با ثبات و کاهش نرخ در این بازارها وضعیت با ثبات تری پیدا کرده و حتی برخی از مالکان که برای فروش عجله بیشتری دارند، حاضر به کاهش قیمت ها شده اند.

همچنین برخی از بساز بفروش ها هم واحدهای خود به فروش گذاشته اند تا با قیمت مناسب تری قبل از کاهش قیمت ها واحدهایشان را بفروشند اما به دلیل رکود بازار و عدم تمایل متقاضیان به خرید، اغلب این واحدها به فروش نرفته است که می تواند عرضه اینها در آینده قیمت ها را در بازار مسکن بشکند.

یکی از فعالان بازار مسکن در این باره به خبرنگار مهر، گفت: به دلیل اینکه رکود بازار کاهشی است، بنابراین احتمال این وجود دارد که در چند ماه گذشته قیمت ها با کاهش مواجه شود و خرید و فروش هم رونق بیشتری پیدا کند.

وی افزود: البته احتمال اینکه قیمت ها به روال سابق بازگردد، خیلی کم است اما همین که حباب قیمت مسکن بشکند، تاثیر زیادی را بر بازار می گذارد و متقاضیان بیشتری برای خرید اقدام می کنند.

در واقع رکود تورمی که در تابستان سال گذشته از سوی کارشناسان به عنوان زنگ خطر نام برده می شد و در نهایت افزایش دو برابری قیمت ها را در پاییز سال گذشته به همراه داشت، در شرایط کنونی تبدیل به رکود کاهشی شده است که نتیجه آن تا چند ماه دیگر در بازار مسکن مشخص می شود.

نرخ آپارتمان های کمتر از 40 متر در تهران

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، واحدی 38 متری در 14 متری لشگر خیابان خادمی طبقه 4 با پارکینگ و انباری و عمر یکساله متری 3 میلیون و 800 هزار تومان به فروش می رسد و واحدی 40 متری و یک خوابه تکواحدی با عمر 3 ساله بدون پارکینگ در یوسف آباد جهان آرا با نرخ 300 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

واحدی دیگر به مساحت 38 مترمربع یکخوابه تکواحدی با 25 متر حیاط در محدوده نواب سینا با شرایط 78 میلیون تومان نقد، 9 میلیون تومان وام و 17 میلیون تومان مستاجر به فروش می رسد همچنین 38 متری در شهرری با عمر 12 ساله و انباری 110 میلیون تومان فروخته می شود.

آپارتمانی در بریانک حسام الدین به مساحت 40 مترمربع با انباری و عمر 9 ساله با نرخ 79 میلیون تومان نقد، 15 میلیون تومان وام و 18 میلیون تومان رهن به فروش میرسد و واحدی دیگر در همین منطقه با متراژ 40 مترمربع با شرایط 70 میلیون تومان نقد، 26 میلیون تومان رهن و 20 میلیون تومان وام قیمت گذاری شده است.

براساس این گزارش، یک دستگاه واحد 40 متری در طبقه اول در میدان خراسان، نوساز با شرایط 59 میلیون تومان نقد، 25 میلیون تومان رهن و 20 میلیون تومان وام فروخته می شود و واحدی با همین متراژ در ازادی قصرالدشت یک خوابه با انباری، متری 3 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد.

در خیابان امام خمینی بین رودکی و خوش یک واحد 40 متری، 20 میلیون تومان وام، 26 میلیون تومان رهن و 74 میلیون تومان نقد قیمت گذاری شده است و واحدی 38 متری در سبلان شمالی و نوساز با 20 میلیون تومان رهن، 20 میلیون تومان زمان سند و 112 میلیون تومان نقد به فروش می رسد.