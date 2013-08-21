35 درصد مددجویان تازه وارد به کانون اصلاح و تربیت دارای اختلالات روانی هستند

فرهاد ملک جمشیدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از مددجویان تازه ورود به مراکز اصلاح و تربیت دارای اختلالات روانی از جمله استرس و اضطراب بوده لذا براساس مداخلات روان شناختی، درمان لازم توسط کارشناسان روانشناس و نظارت مستمر تا پایان آزادی مددجویان در دستور کار قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه فعالیت های اصلاحی و تربیتی در کانون براساس فرایند علمی و اصولی انجام می پذیرد اظهار داشت: در این فرایند مددجو از بدو ورود به کانون تا زمان آزادی و حتی پس از آزادی تحت مراقبت های ویژه مددکاری و روان شناختی قرار می گیرد .

وی افزود: تمامی مددجویان وارده به مرکز اصلاح و تربیت در مرحله نخست مورد آزمایشات تعیین سطح سلامت جسمانی قرار گرفته و پس از احراز سلامت جسمی در آزمون تایید سلامت روان قرار می گیرند تا در صورت نیاز به درمان اقدامات لازم تا بهبود کامل مددجو انجام پذیرد.

ملک جمشیدی برنامه های مددکاری اجتماعی را در راستای توانمند سازی و اصلاح و تربیت مددجویان بسیار مهم خواند و گفت: مددکاران اجتماعی کانون براساس توانمندی های مددجویان آنها را به کلاس های مختلف آموزشی و تربیتی هدایت می کنند.

وی اذعان داشت: مددجویان با گذراندن چرخه اصلاح و تربیت که با توانمند سازی و آموزش همراه است بعد از آزادی نیز توسط مرکز مراقبت پس از خروج با حمایت تیم توان بخش براساس آموزش های فرا گرفته در مسیر زندگی سالم قرار گرفته و از حمایت های مادی و معنوی لازم برخوردار می شوند.

وی ادامه داد: در همین راستا دوره های آموزشی متعددی به منظور توانمند سازی مددجویان در رشته های برق ساختمان، لوله کشی، رایانه، منبت کاری و سایر رشته های هنری و همچنین دوره های آموزش اخلاق و مهارت های زندگی در کانون اصلاح و تربیت زاهدان در حال برگزاری است.