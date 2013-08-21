محصولات تولیدی گناباد با اخذ مجوز استقرار ناظر گمرکات به صورت مستقیم صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفايي صبح چهارشنبه در همایش طرح جامع ساماندهی شرکتهای تعاونی روستایی و تولید که با حضور دهیاران ومدیران تعاونی های روستایی وتولید کشاورزی در فرمانداري برگزار شد اظهار داشت: به خاطر فاصله گرفتن از فرهنگ بومی و مذهبی بعد از 50 سال از تشکیل سازمان تعاونی روستایی هنوز در بخش تعاونی موفق نبوده ایم.

وي افزود: غربیها با فرهنگ 200ساله خود فرهنگهای غلط را به جامعه ما تزریق کردند و ما را از فرهنگ اصیل خود مان دور کرده اند.

وی گفت: ما هرچه تحت تاثیر فرهنگ غرب قرار گرفتبم بیشتر ضربه خورده ایم لذا باید آسیب ها را بشناسیم ودفع کنیم.

صفايي خواستار واگذاری غرفه ای از بازار و میادین فروش مشهد به تولید کنندگان شهرستان شد.

وي بيان داشت: با اين واگذاري جلو دلالان گرفته شده ومحصولات تولیدی بدون واسطه به خریدار عرضه خواهد شد.

فرماندار گناباد از اخذ مجوز برای استقرار ناظر گمرکات در شهرستان خبر داد و افزود: با استقرا ناظر گمرکات در شهرستان محصولات تولیدی مستقیما به خارج صادر می شود.

