اولتیماتوم 90 روزه برای پاکسازی منطقه عباس آباد نکا از وجود معتادان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس طاها طاهري در سفر به استان مازندران از منطقه آلوده و پرخطر عباس‌آباد نكاء بازديد كرد و در جلسه شوراي هماهنگي اين استان گفت: جهت ساماندهي وضعيت منطقه مذكور، طرح مطالعاتي مناسبي تهيه شده است و يقيناً با اجراي اين طرح‌ها ما شاهد بهبود وضعيت منطقه عباس‌آباد و رفع مشكلات آن خواهيم بود.



وي افزود: ضروري است معاونت سياسي امنيتي استان با تشكيل كميته وي‍ژه ساماندهي منطقه عباس‌آباد نكاء در استانداري و با بهره‌گيري از ظرفيت و توان مديران استاني با تهيه برنامه عملياتي و اجرايي براي بهسازي منطقه اقدام كند.



اين مقام مسوول در ستاد ادامه داد: تمام منابع مالي لازم برای اجراي برنامه‌هاي پيش‌بيني شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور تخصيص يافته و هيچ مشكلي وجود ندارد و در اسرع وقت اعتبارات مورد نظر ابلاغ می شود.



طاهري در ادامه بر زمينه اجراي برنامه‌ها از جمله احداث و استقرار مراكز فرهنگي، احداث سالن ورزشي، اجراي پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي، ‌احداث پايگاه سلامت، احداث مراكز علمي مدرسه و دبيرستان و بهسازي و هدايت فاضلاي‌هاي موجود و همچنين جمع‌آوري معتادان و فروشندگان و توزيع‌كنندگان مواد مخدر و ارجاع و انتقال معتادان و بيماران متجاهر و بي‌خانمان منطقه عباس‌آباد نكاء به مركز نگهداري، درمان و كاهش آسيب (ماده 16 قانون) در استان تاكيد كرد.



وي اظهار داشت: اجراي مصوبات جلسه امروز به صورت ويژه در استان و كشور نظارت و رصد ‌شود همچنين بايد تا سه ماه آتي شاهد بهبود وضعيت فعلي منطقه عباس‌آباد نكاء‌ باشيم.



گفتني است در اين سفر معاونان مقابله با عرضه و اموربين ‌الملل و كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاي مردمي و همچنين مديركل مقابله با عرضه ستاد حضور داشتند و در جلسه‌اي كه با حضور استاندار، معاونين استانداري، اعضاي شوراي تامين استان و شهرستان نكاء و اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد، نمايندگان اعضاي شوراي هماهنگي به بيان ديدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و آمادگي خود را براي همكاري و اجراي برنامه‌هاي اجرايي در منطقه عباس‌آباد نكاء اعلام داشتند.