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۳۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۳۰

اولتیماتوم 90 روزه برای پاکسازی منطقه عباس آباد نکا از وجود معتادان

اولتیماتوم 90 روزه برای پاکسازی منطقه عباس آباد نکا از وجود معتادان

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با انتقاد از وضعیت منطقه عباس آباد نکا، گفت: طی 3 ماه آینده این محل باید از وجود معتادان پاکسازی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس طاها طاهري در سفر به استان مازندران از منطقه آلوده و پرخطر عباس‌آباد نكاء بازديد كرد و در جلسه شوراي هماهنگي اين استان گفت: جهت ساماندهي وضعيت منطقه مذكور، طرح مطالعاتي مناسبي تهيه شده است و يقيناً با اجراي اين طرح‌ها ما شاهد بهبود وضعيت منطقه عباس‌آباد و رفع مشكلات آن خواهيم بود.

وي افزود: ضروري است معاونت سياسي امنيتي استان با تشكيل كميته وي‍ژه ساماندهي منطقه عباس‌آباد نكاء در استانداري و با بهره‌گيري از ظرفيت و توان مديران استاني با تهيه برنامه عملياتي و اجرايي براي بهسازي منطقه اقدام كند.

اين مقام مسوول در ستاد ادامه داد: تمام منابع مالي لازم برای اجراي برنامه‌هاي پيش‌بيني شده  توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور تخصيص يافته و هيچ مشكلي وجود ندارد و در اسرع وقت اعتبارات مورد نظر ابلاغ می شود.

طاهري در ادامه بر زمينه اجراي برنامه‌ها از جمله احداث و استقرار مراكز فرهنگي، احداث سالن ورزشي، اجراي پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي، ‌احداث پايگاه سلامت، احداث مراكز علمي مدرسه و دبيرستان و بهسازي و هدايت فاضلاي‌هاي موجود و همچنين جمع‌آوري معتادان و فروشندگان و توزيع‌كنندگان مواد مخدر و ارجاع و انتقال معتادان و بيماران متجاهر و بي‌خانمان منطقه عباس‌آباد نكاء به مركز نگهداري، درمان و كاهش آسيب (ماده 16 قانون) در استان تاكيد كرد.

وي اظهار داشت: اجراي مصوبات جلسه امروز به صورت ويژه در استان و كشور نظارت و رصد ‌شود همچنين بايد تا سه ماه آتي شاهد بهبود وضعيت فعلي منطقه عباس‌آباد نكاء‌ باشيم.

گفتني است در اين سفر معاونان مقابله با عرضه و اموربين ‌الملل و كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاي مردمي و همچنين مديركل مقابله با عرضه ستاد حضور داشتند و در جلسه‌اي كه با حضور استاندار، معاونين استانداري، اعضاي شوراي تامين استان و شهرستان نكاء و اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد، نمايندگان اعضاي شوراي هماهنگي به بيان ديدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و آمادگي خود را براي همكاري و اجراي برنامه‌هاي اجرايي در منطقه عباس‌آباد نكاء اعلام داشتند.

کد مطلب 2119884

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