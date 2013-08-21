به گزارش خبرنگار مهر، سیدهادی علوی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های شهری با بیان اینکه شهردار باید قدرت ریسک‌پذیری و مدیریت داخلی خوب داشته باشد، گفت: اولين جلسه شورا را يك هفته بعد از انتخابات كه بيشتر جلسه آشنايي اعضاي شورا با يكديگر بود برگزار كرديم.

وی اظهار داشت: همچنین جلسات دیگری نیز برگزار شد که از جمله جلسات انتخاب هئيت مديره و انتخاب شهردار بوده است.

علوي اظهار داشت: ما براي انتخاب يك شهردار خوب تا كنون 20 جلسه تشكيل داديم كه مردم ما در جريان اين جلسات نيستند و ما قطعا شهرداري را انتخاب مي كنيم كه قدرت زيست‌پذيري، قدرت مديريت داخلي و قدرت بيان خوب و عملكرد اجرايي قوي در شهر داشته باشد.

منتخب شورا شهر محمودآباد درادامه بيان داشت: هر چند ما با تمام تلاشهايي كه تا كنون انجام داديم همه اين صفات را همزمان در يك فرد پيدا نكرديم.به هر حال تمام دغدغه اعضاي اين شورا اين است كه بهترين شهردار را براي شهر انتخاب كند.

محمودآباد از شهرهای غربی مازندران به شمار می رود.