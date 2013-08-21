خبرنگاران رزمندگان جنگ نرم هستند/ خاطرات زیادی در سینه رزمندگان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید امان الله حسینی صدر پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: اصحاب رسانه نقش مهمی در زمینه های مختلف در میدان جنگ نرم با دشمن دارند.

وی بیان کرد: اگر کار اصحاب رسانه در بیان حقایق به قصد قربت و همراه با امانت داری باشد، اجر آن کمتر از شهادت نیست.

حسینی صدر همچنین با اشاره به حماسه‌های رزمندگان این استان در دوران دفاع مقدس، گفت: همیشه غبطه می خوریم که در دوران دفاع مقدس در هر سنگری یک خبرنگار وجود نداشت.

وی افزود: اگر در آن دوران حداقل در یک گروهان وگردان یک خبرنگار وجود داشت اکنون منابع عظیم و طلا گونه ای داشتیم که برای تغذیه یک تاریخ کفایت می‌کرد.

حسینی صدر بیان داشت: خاطرات بسیار تاثیرگذاری که می تواند یک جامعه را بسازد در سینه رزمندگان وجود دارد و هنوز بیرون نیامده است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: باید این خاطرات ثبت و ضبط شوند تا به نسل های سوم و چهارم که جنگ را ندیده اند، انتقال یابد.

وی حماسه های دفاع مقدس را گنجینه های تاریخ این کشور دانست و گفت: اگر این حماسه ها به خوبی بیان شوند، شاهد تعالی بیشتر جوانان کشور خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به تاسیس بسیج رسانه در استان، خواستار همکاری و تعامل بیشتر خبرنگاران با این حوزه شد.