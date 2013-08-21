کارگران سرب و روی زنجان در اعتراض به تعطیلی کارخانه تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر تجمع کنندگان که در بین آنها شماری از خانواده‌ها، همسران و فرزندان کارکنان و کارگران شرکت سرب و روی حضور داشتند، خواستاری فک پلمب و بازگشایی این شرکت شدند.

معترضین که تعداد آنها به نزدیک 300 نفر تخمین زده می شد با انتقاد از عدم پاسخگویی استاندار نسبت به کارگران معترض خواستار حضور استاندار زنجان در بین تجمع کنندگان بودند که بنا به ادعای مسئولان استانداری اعلام شد که استاندار در ماموریت است.

کارگران و کارکنان شرکت ملی سرب و روی ایران با حمل پارچه نوشته و پلاکاردهایی در زمینه آلوده نبودن این شرکت خواهان توضیح مسئولان در زمینه پلمب این شرکت بودند.

معترضان در پلاکاردهای خود عنوان کردند «تعطیلی کارخانه در تقابل با فرمایش رهبری است"، "اگر سرب آلوده کننده است چرا ما سالمیم"، "ما کار می‌خواهیم یالا"، "خون ما سند پاک بودن ماست"، "خون من سند عدم آلودگی شرکت ما است"، "شهروند عزیز با اعتراض ناآگاهانه شما بیش از 400 نفر از همشهریان در صنعت روی در حال بیکار شدن هستند"، و با سر دادن شعار "استاندار جواب می‌خواهیم"، اگر سرب و روی آلوده کننده است خون ما را آزمایش کنید، اگر سرب و روی آلوده کننده است چرا شهرک روی در 5 کیلومتری زنجان فعال است، شرکت ما پاک اسیر یک خاک، من 25 سال است در شرکت کار می‌کنم اما سالمم، آقای استاندار با تصمیم جنابعالی صنعت روی کشور در حال از بین رفتن است، دست های پشت پرده برای تصاحب 750 هکتار زمین کارخانه سرب و روی را رسوا می کنیم.

همچنین کارگران سرب و روی خواستار حضور استاندار در میان تجمع کنندگان و پاسخگویی به اعتراض آنها بودند.

برخی از کارگران در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعتراض به تعطیلی شرکت خواستار بازگشایی دوباره شرکت بودند و وضعیت ایجاد شده را علیه اشتغال و توسعه استان عنوان می کردند.

یکی از کارگران با بیان اینکه 21 سال است در شرکت کار می‌کنم ولی تاکنون هیچ مشکلی در زندگی‌ام نداشته‌ام و 107 کیلو هم وزن دارم، گفت: خون من و خانواده ام را آزامایش کنید، همه ما سالم هستیم.



وی افزود: من نوه دارم و تاکنون هیچ گونه بیماری در این زمینه نداشته‌ام چرا باید شرکت‌هایی که در کنار شرکت یا در نقاط دیگر فعال هستند در حال حاضر کار کنند اما شرکت ما تعطیل شود.

در این تجمع حاضران پلاکاردهای شعارهای خود را به خودروها و عابران نشان می دادند و خواستار همراهی آنها در تداوم این تجمع می شدند.

یکی از کارگران نیز خواستار تشکیل گروه ویژه و بی طرف برای بررسی وضعیت کارخانه سرب و روی شد و گفت: کمیسیونی ویژه تشکیل شود تا با بررسی وضعیت موجود کارخانه واقعیت های موجود در خصوص کارخانه را شفاف سازی کند.

معاون سیاسی استانداری زنجان در ادامه تجمع در جمع کارگران معترض که به علت غیربومی بودن مانع از سخنرانی وی می شدند حاضر شد و گفت: استاندار زنجان به دلیل حضور در معارفه وزیر کشور امروز در تهران است. این سخنان احمدی معاون سیاسی با واکنش حاضرین روبه رو شد و در حالی که فریاد می زدند معارفه دو روز قبل بود برای لحظاتی مانع از سخنرانی معاون سیاسی استانداری زنجان شدند.



احمدی پس از دقایقی سخنان خود را دوباره آغاز کرد و افزود: من بردار آذری شما هستم و خواهش می کنم به حرف های من گوش کنید تا مشکلات در فضای منصفانه حل شود.