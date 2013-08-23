علت رونق لوازم التحریر طرحهای غربی/ ضرورت ترغیب دانش آموزان به الگوهای ایرانی

نعمت الله متین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای رونق بازار لوازم التحریر ایرانی باید از تکرار مکررات در طراحی فاصله گرفت و همانگونه که بارها مسئولان و کارشناسان عنوان کرده اند از طرحهای ایرانی و بومی برای لوازم التحریر استفاده کرد.

وی با بیان اینکه اسطوره ها و قهرمان های ایرانی در داستانها و ادبیات کم نیست، افزود: سالهای سال است که همزمان با آغاز سال تحصیلی گلایه هایی از بازار لوازم التحریر و اینکه طرحهای خارجی در بازار ایران به چشم می خورد دیده می شود اما از سوی دیگر هیچ تلاشی برای برون رفت از شرایط فعلی دیده نمی شود.

به گفته متین، در حدود 30 سال پیش آموزش فرزندان در مدارس تحمیلی بود و هرآنچه که والدین برای تحصیل فراهم می کردند، مورد قبول فرزندان بود، اما نسل فعلی تبعیت پذیر نیست و بسیاری از فرزندان خود باید وسایل آموزشی در طول دوران تحصیل را انتخاب کنند.

این کارشناس آموزشی تصریح کرد: استقلال در مدیریت دانش آموز از جمله مواردی بود که نظام تعلیم و تربیت اصرار زیادی به آن داشت و هم اکنون نیز خانواده ها در تلاش با تهیه لوازم التحریر به سلیقه دانش آموز این استقلال را به او بدهند. وقتی دانش آموز حق انتخاب داشته باشد، خب قطع به یقین وسیله ای را برای تحصیل خود انتخاب می کند که جذابیت هایش بیشتر باشد و حتی بتواند با آن به سایر همکلاسی هایش فخر بفروشد. البته این روزها اگر سری به فروشگاههای لوازم التحریر زده باشید، می بینید که دانش آموزان خیلی هم حق انتخاب نداشته و تمامی لوازم التحریر کشور با طراحی های مختلف شخصیت های کارتونی خارجی، وارداتی است.

وی با اشاره به رقابت اقتصادی جهانی گفت: کشورها برای تجویز کالاهای خود به خانواده ها، از روشهای مختلف تبلیغاتی و گرافیکی استفاده می کنند و سعی دارند بر اساس سبک و سلیقه خانواده اقدام به تولید کالاهای خود از جمله لوازم التحریر می کنند.

متین درباره راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی توضیح داد: در حال حاضر جامعه ایران مدگراست این روزها شاهد رونق لباس هایی با طراحی های سنتی و ایرانی هستیم و در حقیقت استفاده از اینگونه پوشاک به یک مد در میان جوانان تبدیل شده است، باید چنین شرایطی برای لوازم التحریر و نوشت افزار دانش آموزان نیز ایجاد شود تا در گام نخست دانش آموز را ترغیب به استفاده از اینگونه وسایل کرد. چنین شرایطی ایجاد شود یکی از ایرادات وارده به لوازم التحریر ایرانی تکرار مکررات است و دیده می شود. قطعاً با حمایت تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از واردات آنها می توان دوباره شاهد رونق لوازم التحریر با طراحی ایرانی باشیم.

وی درباره اینکه آموزش و پرورش دستورالعملی برای ممنوعیت ورود لوازم التحریر خارجی به مدارس صادر کرده است، گفت: نمی توان دانش آموز را از خرید لوزام التحریر خارجی منع کرد، بلکه باید حمایتهای لازم صورت گیرد تا تولیدکنندگان لوازم التحریر ایرانی در این رقابت جهانی وارد میدان شده و با جذابیتهای فرهنگی و تاریخی خودمان، دانش آموزان را ترغیب به خرید لوازم التحریر ایرانی کنند. هیچگاه ممنوعیت جواب نداده است و همانگونه که می بینیم دانش آموزان این وسایل را تهیه و حتی به داخل مدارس هم می برند.