حضور گسترده مردمی در مراسم دیدار مادر شهید خرم جاه با فرزندش التیامی بر درد فراق است

حسن قهرمانی مطلق در گفتگو با خبرنگارد مهر با بیان اینکه گرامیداشت یاد و نام شهدا وظیفه تک تک مردم است، گفت: شهدا و خانواده های معظم این بزرگواران دارای جایگاه رفیعی در بین عموم مردم نظام اسلامی هستند.

فرماندار همدان افزود: آزادی و آرامشی که امروز در کشور ما ساری و جاری است مرهون رشادت هایشهدا به ویژه در زمان جنگ تحمیلی است.

وی ادامه داد: در بین شهدا شهدای گمنام ویژگی های برجسته تری دارند.

قهرمانی مطلق بیان داشت: با توجه به اینکه خانواده های شهدای گمنام سالیان سال است که چشم به در دوخته اند تا خبری از عزیزان خود دریافت کنند بر ما است که در کنار این بزرگواران باشیم.

فرماندار همدان با اشاره به بررسی های انجام شده و تایید صحت نام و شناسنامه شهید خرم جاه، ابراز داشت: با اتفاق مبارکی که در شهر همدان افتاد و منجر به شناسایی یکی از شهدای عزیز گمنام شد بر آن شدیم تا با توجه به اینکه خانواده مادر بزرگوار این شهید برای در آغوش کشیدن مزار وی به همدان می آیند، مراسم استقبال باشکوهی برگزار شود.

وی عنوان داشت: وظیفه ما است که مادری را که سال ها در فراغ 27 ساله فرزندش را تجربه کرده است، را تنها نگذاریم و در معیت وی به تجدید بیعت دوباره ای با این شهید برویم.

قهرمانی مطلق ابراز داشت: امیدوار هستیم با حضور گسترده و همه جانبه مردمی در استقبال از مادر این شهید تا حدی بتوانیم به وظیفه خود عمل کنیم.

فرماندار همدان با اشاره به استقابل از خانواده شهید خرم جاه نیز افزود: فردا در مراسم گلزار شهدا مراسم رونمایی از مزار جدید این شهید با نام وی برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: به طور قطع مردم ولایتمدار همدان با توجه به اینکه جایگاه شهدا را رفیع می دانند با حضوری گسترده در این مراسم در کنار خانواده شهید نام و یاد این شهید را گرامی بدارند.

قهرمانی مطلق گفت: هر کس اگر گمشده ای داشته باشد در زمان وصل به گمشده اش حال غریبی خواهد داشت که بر این اساس حال و هوای فردای همدان نیز متاثر از این مهم است.