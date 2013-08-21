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۳۰ مرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۴۲

یک فرماندار آمریکایی:

"اوباما" از سفید پوستان متنفر است

"اوباما" از سفید پوستان متنفر است

فرماندار ایالت "مین" در آمریکا "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا را فردی که از سفید پوستان متنفر است خوانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه آمریکایی "پورتلند پرس" ، "پل لپگ" فرماندار ایالت مین آمریکا ، "باراک اوباما" رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا را فردی که از سفید پوستان متنفر است خوانده است.

بنا بر این گزارش این فرماندار آمریکایی در جمع خصوصی گروهی از نمایندگان جمهوری خواه آمریکا در هفته گذشته گفته است که باراک اوباما از سفید پوستان متنفر است.

این موضوع را دو تن از نمایندگان جمهوری خواه آمریکا که نامشان فاش نشده است و در آن جلسه حضور داشته اند اعلام داشته اند.

وقتی خبرنگار "پورتلند پرس هرالد" برای مطوئن شدن از صحت این موضوع با این دو نماینده آمریکایی تماس گرفته است آنها این موضوع را تائید کرده و گفته اند که خودشان مستقیما این اظهارات را شنیده اند.

کد مطلب 2120401

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