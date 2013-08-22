تب "زاگرس" فروکش نمی کند/ تغییراتی که یک اقلیم را دگرگون کرد

به گزارش خبرنگار مهر از خرم آباد، سوار تاکسی که می شوی و شیشه را پایین می کشی درد دل راننده که از صبح پشت فرمان ماشین است وا می شود که گویا قرار نیست کمی از گرمای هوا کاسته شود. مسافران که منتظر تلنگری بودند حرفهایش را پی می گیرند که قبلا این گونه نبوده است و از بی سابقه بودن این گرما سخن می گویند.

حرفهای مردم را که مرور می کنی آنها هم روند محسوس تغییرات آب و هوایی را متوجه شده اند، یکی از برف های یک متری چند دهه پیش می گوید و دیگری از دریاچه ای که همه سال آب داشته است و حالا فقط سه ماه بهار را دوام می آورد.

ولی موضوع چیست؟ چرا تب خشکسالی استانهای زاگرس نشین را فراگرفته است، چرا شاهد افزایش روز افزون دمای هوا در این جغرافیای کوهستانی هستیم، موضوع بارانهای تابستانی چیست که سیل به راه می اندازند و هزاران سوال دیگر که پای موضوعی به نام تغییرات اقلیمی را به میان می کشاند.

داشته های زمین به راحتی از دست رفته است

طی دهه های اخیر دغدغه های زیست محیطی هر چه بیشتر شدت گرفته و با حجم تخریب های گسترده ای که هر روز شاهد آن هستیم داشته های طبیعی زمین به راحتی از دست رفته است.

این در حالیست که هم اکنون ما در برهه ای زندگی می کنیم که کره زمین بیش از هر زمانی دیگری به توجه و حفاظت نیازمند است چرا که در سالهای اخیر زیستگاه های بسیاری به بهانه توسعه صنایع از بین رفته، درختان و جنگلهای زیادی محو شده و گونه های جانوری بی شماری از عرصه حیات وحش کنار رفته اند.

با این تفاسیر باید گفت که زنگ خطر مدتهاست که به صدا در آمده اما گوش شنوایی برای شنیدن هشدارها گویا وجود ندارد تا هر روز شاهد عمیق تر شدن زخم های محیط زیست و منابع طبیعی مان باشیم.

این در حالیست بر اساس برخی آمارهای رسمی منتشر شده از سوی پژوهشگران عرصه محیط زیست روزانه 45 هزار هکتار از جنگلهای جهان برای سودهای کم بازده اقتصادی از بین می روند تا بدین شکل روند تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی بیش از گذشته افزایش یابند.

در این میان به پهنه گسترده زاگرس و لرستان سر می زنیم. جایی که طی یک دهه اخیر شاهد دگرگونی های زیادی بوده است؛ از آتش سوزی های گسترده گرفته تا تخریب های روز افزون منابع طبیعی؛ موضوعی که روند تغییرات اقلیمی و افزایش دمای هوا در این پهنه را سرعت بخشیده است.

زاگرس دگرگونی های بسیاری را تجربه کرده است

افزایش جمعیت از یک سو موجب گسترش شهرها و به دنبال آن تخریب منابع طبیعی شده و از سوی دیگر انسان امروزی به نظر می رسد در تخریب محیط زیست کم نگذاشته است؛ محیطی که حیات آن ضامن بقای زمین و انسان است.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده از سوی پژوهشگران حوزه تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی در حال حاضر قسمت های زیادی از کره زمین در معرض اثرات منفی تغییرات اقلیمی قرار گرفته اند؛ تخریب منابع طبیعی، استفاده مداوم از سوخت های فسیلی و اقتصاد متکی بر نفت و کشاورزی برخی سرزمینها را آسیب پذیر کرده است و در این میان زاگرس و لرستان در سال های اخیر دگرگونی های بسیاری را تجربه کرده است.

این در حالیست که بر اساس تحقیقات به عمل آمده بخش زیادی از زاگرس به دلیل دگرگونی های مصنوعی در معرض خطرات احتمالی اقلیمی قرار گرفته که استان لرستان نیز یکی از نقاطی است که احتمال وقوع اثرات منفی در آن وجود دارد.

لرستان کوهستانی در میان چهار استان گرم کشور

و البته امروز شاهد وقوع این اثرات منفی هستیم که نمود آن را می توان در قرارگیری لرستان در میان چهار استان گرم کشور مشاهده کرد؛ به طوریکه گاه در آمارهای هواشناسی دیده می شود که خرم آباد بعد از اهواز به عنوان دومین مرکز استان گرم کشور معرفی می شود.

گرم شدن استان لرستان در طول سالهای اخیر را می توان در رسیدن دمای خرم آباد به 44 درجه و برخی مناطق استان به مرز 48 درجه طی سالجاری به وضوح لمس کرد، موضوعی که همچنان در آخرین ماه تابستان مردم این استان را آزار می دهد.

نورالدین سپهوند مدیر کل هواشناسی استان لرستان در مورد این گرمای تابستانی شدید این گونه می گوید: دلیل اینکه مردم احساس کردند که امسال گرم تر از سالهای قبل بوده است افزایش طول دوره زمانی گرما طی روز بوده است. به عنوان مثال در روزهایی که دمای هوا در خرم آباد به مرز 44 درجه رسید تا چندین ساعت این دما در مرکز استان ثابت بود و همین امر موجب شد که شدت گرمای هوا بیشتر از سوی مردم احساس شود در صورتیکه در سالهای قبل این گونه نبوده است.

این در حالیست که پیش از این یک فعال محیط زیست لرستان با اشاره به گرمای بی سابقه هوا در استان مدعی شد که در طول 50 سال اخیر خرم آباد 15 درجه گرمتر شده است.

قاسمی معتقد است که هوای لرستان به سمت گرمسیری شدن پیش رفته که این امر هشدار دهنده است و ادامه می دهد: کوتاه تر شدن عمر دریاچه کیو خرم آباد و همچنین دیگر چشمه ها و سراب های استان خود نمود دیگری از تبعات و اثرات منفی تغییرات اقلیمی در این استان است.

شاهد پیامدهای تغییرات اقلیمی هستیم

همین اظهارات کافیست تا متوجه حرکتی خزنده در زیر پوست اقلیم استان لرستان و شهر خرم آباد شویم؛ به نظر می رسد تغییرات اقلیمی رخ داده است و ما شاهد اثرات منفی آن بر آب و هوای استان هستیم.

رضا آریایی مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر به تغییرات اقلیمی در کره زمین و همچنین کشورمان اشاره می کند و می گوید: این تغییر اقلیم پیامدهای مهم را به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه تغییر نوع بارندگی ها یکی از پیامدهای تغییر اقلیم در زاگرس بوده است، ادامه می دهد: متاسفانه به دنبال تغییر اقلیم وضعیت بارندگی ها تغییر یافته به گونه ای که بارندگی های ما از برف به باران تبدیل شده است.

آریایی با یادآوری اینکه ما طی سالیان گذشته حتی در فصل تابستان شاهد وجود برف در قلل زاگرس بوده ایم عنوان می کند: این در حالیست که در فصل بهار نیز کمتر شاهد وجود برف در قله های زاگرس هستیم.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با تاکید بر اینکه تغییر اقلیم مشکلات جدی فراوانی را در زاگرس و لرستان به وجود آورده، معتقد است: مشکل کم آبی یکی از این مشکلات جدی است که در دنیا و کشور ما نیز به وجود آمده است.

پراکنش نامناسب بارندگی ها از پیامدهای تغییر اقلیم

آریایی افزایش میزان دما را یکی دیگر از پیامدهای تغییر اقلیم می داند و می گوید: کشور ایران و همچنین استان لرستان امسال روزهای گرم زیادی را تجربه کرد و این در حالیست که این میزان گرما طی سه تا پنج سال گذشته اتفاق نیفتاده است.

وی از پراکنش نامناسب بارندگی ها به عنوان یکی دیگر از پیامدهای تغییر اقلیم یاد کرده و ادامه می دهد: به عنوان مثال بارندگیهای امسال که در استان یزد اتفاق افتاد از صبح تا ظهر بیش از 60 میلی متر بارندگی داشتیم که منجر به ایجاد سیلاب گسترده و خسارتهای زیادی شد.

آریایی با بیان اینکه این بارندگیها نه تنها منفعتی نداشت بلکه به دنبال آن متضرر هم شده ایم، یادآور می شود: این در حالیست که پیک بارندگیها در استان لرستان و به خصوص بخشهای جنوبی این استان مانند شهرستانهای کوهدشت و پلدختر در اردیبهشت ماه اتفاق افتاد در حالیکه باید این بارندگیها در ماههای اسفند و فروردین اتفاق می افتاد تا برای کشاورزی استان نیز مفید باشد.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان خشکسالیها را نیز از پیامدهای تغییرات اقلیمی می داند و ادامه می دهد: زمانی که زلزله و سیلاب رخ می دهد چند ساعت بعد از آن می توان خسارتها را برآورد کرد و روی کاغذ آورد این در حالیست که پدیده خشکسالی یک پدیده خزنده است و خیلی آرام وارد منطقه می شود و تبعات بی شماری به جای می گذارد.

به هر روی مردادماه جایش را به شهریور می دهد ولی بازهم این گرماست که جای گرما را می گیرد، قبل ترها شهریورماه سر و کله قاصدک ها و بادهای پاییزی پیدا می شد ولی هنوز بادهای گرم تابستانی دست از سر زاگرس بر نمی دارد، انگار که این "تب" خیال فروکش کردن ندارد.

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گزارش فاطمه حسینی