غیبت مجتبی جباری در تمرین سپاهان/ شایعه اخراج جباری در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری که طی روزهای گذشته شایعه اخراج او از سوی مسئولان سپاهان شنیده می‌شد، در تمرین عصر روز چهارشنبه تیم سپاهان در ورزشگاه فردوس اصفهان غیبت داشت.

این بازیکن صبح چهارشنبه در تمرین تیم سپاهان حضور داشت اما در تمرین عصر این تیم که در ورزشگاه فردوس اصفهان برگزار شد، غایب بود.

پیش از این گفته می‌شد مجتبی جباری به دلیل مصاحبه‌های اخیر یا عملکردش از سوی کادر فنی تیم سپاهان مورد انتقاد قرار گرفته است و غیبت او در تمرین چهارشنبه سپاهان باعث افزایش این شایعه در اصفهان شد.

البته گفته می شود جباری با غیبت در تمرین سپاهان در جلسه ای با مسئولان باشگاه اصفهانی شرکت کرده و مشکلات بین او و این باشگاه نیز برطرف شده است.

با وجود اینکه فرامرزی، سرپرست تیم سپاهان روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر شایعه جدایی جباری از سپاهان را تکذیب کرد، این شایعه از ظهر روز گذشته در اصفهان بیش از گذشته مطرح می‌شود.

هنوز مشخص نیست که تکلیف جباری در تیم سپاهان چه می‌شود اما در صورتی که این بازیکن در تمرین روز پنجشنبه سپاهان نیز شرکت نکند، این شایعات بیشتر شدت خواهد گرفت.

سپاهان روز جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف تیم صبای قم می‌رود.