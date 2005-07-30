كلنگ سالن استاندارد تيراندازي مجموعه ورزشي آزادي فردا به زمين زده مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" درراستاي تحقق سياست سازمان تربيت بدني مبني بر تجهيز و آماده سازي مجموعه تيراندازي ورزشگاه آزادي براي برگزاري مسابقات بين المللي و منطقه اي ( مسابقات آسيايي و غرب آسيا) كلنگ احداث اين سالن استاندارد 80 خطه فردا با حضور رييس و جمعي از مسئولين سازمان تربيت بدني همچنين رييس و جمعي از مسئولين فدراسيون تيراندازي به زمين زده خواهد شد.

اين سالن با استانداردهاي بين المللي در زميني به وسعت 3700 متر مربع با تجهيزات جانبي در پشت سالن تيراندازي 50 متر موجود احداث خواهد شد و بدين ترتيب مجموعه تيراندازي ورزشگاه آزادي به يك مجموعه كاملا استاندارد براي برگزاري مسابقات جهاني و آسيايي تبديل مي گردد.

ضمنا در اين مراسم بخش اداري مجموعه تيراندازي ورزشگاه آزادي كه بازسازي آن تمام شده است توسط آقاي مهرعليزاده افتتاح مي گردد و فدراسيون تيراندازي نيز بخش اداري و عملياتي خود را به اين مكان منتقل و درآنجا بزودي مستقر خواهد شد.