مقاوم سازي 60 درصد مدارس خراسان جنوبي / كليد نوسازی در دست خیران

به گزارش خبرنگار مهر، قانون تخريب و مقاوم سازي مدارس طرحي است كه از سال85 در خراسان جنوبي عملياتي شده و دستاورد آن نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان بويژه در مناطق روستايي و دور افتاده بوده است.

تخريب و بازسازي مدارس نيازمند پرداخت هزينه هاي گزافي بوده و تنها با توان دولتي قابليت اجرا شدن ندارد و نيازمند همت مردم و خیرین است.

در اين راستا چند سالي است كه گروه هاي نيكوكاري تحت عنوان خيران مدرسه ساز به كمك دولت آمده و با انجام تعهداتي اقدام به بازسازي مدارس در كشور كرده اند.

خراسان جنوبي نيز از اين موضوع مستثني نبوده و خوشبختانه در جذب كمك هاي خيرين مطلوب عمل كرده است.

سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس به عنوان متولي ساخت فضاهاي آموزشي در كنار اخذ اعتبارات دولتي برنامه هاي ويژه اي را براي جذب خيرين در دستور كار دارد.

برگزاري سالانه جشنواره هاي خيرين مدرسه ساز از راهكارهاي اين نهاد براي جذب كمك هاي خيرين است.

آغاز طرح تخريب مدارس از سال 85 در خراسان جنوبي/ مقاوم سازي 60 درصد مدارس استان

مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي در اين رابطه، با اشاره به اينكه قانون تخريب و بازسازي مدارس از سال 84 به استان ابلاغ شده است، گفت: اين طرح عملا از سال85 در استان عملياتي شده است.

محمدرضا بيكي اظهارداشت: با آغاز اجراي اين طرح در استان تنها 30 درصد مدارس استان مقاوم بوده و 70 درصد باقيمانده نيازمند مقاوم سازي و يا تخريب بوده است.

وي عنوان كرد: از 70 درصد نيازمند مقاوم سازي در استان تاكنون 60 درصد مقاوم سازي و بازساي شده است.

به گفته وي 40 درصد باقيمانده نيز در برنامه سال هاي آتي اين نهاد براي نوسازي قرار دارد.

وي با اشاره به اينكه برگزاري جشنواره خيرين مدرسه ساز از سال 84 با تفكيك استان از خراسان رضوي آغاز شده است، عنوان كرد: اين جشنواره باهدف جذب خيرين مدرسه ساز، كمك به نوسازي و توسعه مدارس و تجليل از خيران مدرسه ساز برگزار مي شود.

بيكي با اشاره به اينكه در اين جشنواره تا ارديبهشت ماه سال گذشته مبلغ 54 ميليارد تومان تعهد از خيران اخذ شده است، افزود: از اين رقم تاكنون حدود 41 ميليارد تومان دراستان محقق شده ا ست.

وي با اشاره به اينكه اين اعتبار صرف اجراي220 پروژه آموزشي در استان شده است، گفت: اين تعداد طرح در قالب896 كلاس درس و 103 فضاي غيردرسي احداث شده است.

بيكي همچنين از اهداء 276 هزار متر مربع زمين به آموزش و پرورش استان از سوي خيران خبر داد و گفت: اين ميزان زمين كمك قابل توجهي در توسعه و احداث فضاهاي آموزشي به آموزش و پرورش استان مي كند.

تحقق50 درصدي تعهدات خيران مدرسه ساز

مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي همچنين به برگزاري پانزدهمين جشنواره خيران مدرسه ساز كشور در فروردين ماه امسال در اين استان اشاره كرد و افزود: در اين جشنواره خيران مدرسه ساز بيش از 14 ميليارد تومان تعهد كردند.

بيكي عنوان كرد: از اين رقم تاكنون حدود 50 درصد معادل هفت ميليارد تومان از تعهدات خيران محقق شده است.

وي با اشاره به اينكه اين ميزان تعهد صرف اجراي 21 طرح شده است، افزود: اين فضاها در قالب54 كلاس درس و سه فضاي غيركلاسي اجرا شده است.

بيكي ابراز اميدواري كرد: اين تعداد طرح تا پايان امسال در استان به بهره برداري برسد.

وي از اهداء 50 هزار و 200 مترمربع زمين در اين جشنواره توسط خيران به آموزش و پرورش خبر داد.

بيكي بيشترين ميزان تعهدات را متعلق به شهرستان قاين دانست و عنوان كرد: تلاش مي كنيم تعهدات خيران در سايرشهرستانها نيز به حد و مرز مورد نظر برسد.

وي به معيارهاي نوسازي مدارس و هدايت تعهدات خيران به اين مدارس اشاره كرد و افزود: در اين راستا شناسنامه فني مدارس به سه گروه مقاوم، ‌قابل مقاوم سازي و تخريبي تقسيم بندي مي شود.

وي ادامه داد: در اين راستا مدارسي كه داراي جمعيت بيشتري بوده و در معرض خطرپذيري بالاتري نسبت به ساير مدارس هستند در اولويت براي جذب كمك هاي خيرين و تخريب و بازسازي هستند.

بهره برداري از 21 طرح نوسازي مدارس در خراسان جنوبي

مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي از بهره برداري از 21 پرو‍ژه نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان همزمان با هفته دولت امسال خبر داد و گفت: اين طرح تعداد طرح با اعتبار دو ميليارد و 968 ميليون و 300هزار تومان در استان اجرايي شده و آماده افتتاح است.

وي تخريب و بازسازي يك باب ساختمان آموزشي با 9 كلاس درس را از جمله اين طرحها عنوان كرد و بيان داشت: احداث شش ساختمان آموزشي با 22 كلاس درس از ديگر طرح هاي اين مجموعه است.

بيكي توسعه 14درس در 9ساختمان آموزشي، سه پروژه مقاوم سازي با هشت كلاس درس در مناطق زلزله زده، يك سالن چند منظوره و يك باب خوابگاه دانش آموزي استثنايي با ظرفيت 130نفر را از ديگر طرحهاي هفته دولت در اين مجموعه برشمرد.

بهره برداري از 14 پروژه آموزشي در آستانه سال تحصيلي جديد

وي همچنين از بهره برداري از 14پروژه آموزشي اين مجموعه در مهر ماه امسال خبر داد و گفت: اين تعداد طرح در قالب 25 كلاس درس كه اكثرا توسعه بوده در مهر ماه به بهره برداري خواهد رسيد.

مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي اعتبار هزينه شده براي اين طرح ها را يك ميليارد و 220 ميليون تومان اعلام كرد.

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گزارش : مریم بهلولی