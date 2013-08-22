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۳۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۱۸

زینلی:

دور جدید تمرینات مس رفسنجان آغاز شد

دور جدید تمرینات مس رفسنجان آغاز شد

رفسنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه صنعت مس رفسنجان گفت: با پایان یافتن اردوی تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان که در سرعین اردبیل برگزار شده بود، دور جدید تمرینات این تیم امروز از سر گرفته شد.

علی زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اردوی مس رفسنجان در سرعین این تیم دو دیدار تدارکاتی با تیم های امید اردبیل و منتخب اردبیل انجام و به ترتیب با نتایج چهار بر دو و دو بر صفر هر دو تیم را مغلوب کرد.

وی ادامه داد: دور جدید تمرینات این تیم پس از اردو از امروز پنج نشبه در ورزشگاه تختی آغاز شد.

مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان همچنین با اشاره به قرعه کشی رقابتهای لیگ دسته اول کشور که روز گذشته برگزار شد، عنوان داشت: تیم صنعت مس رفسنجان در گروه ب با تیمهای آلومینیوم هرمزگان، پیکان تهران، پاس همدان، نفت مسجد سلیمان، راهیان کرمانشاه، ابومسلم مشهد، ایرانجوان بوشهر، بافق یزد، سایپای شمال، نفت گاز گچساران، پارسه تهران و مس سونگون در این گروه به رقابت می پردازند.

زینلی همچنین گفت: بر اساس قرعه صورت گرفته در جام حذفی، در مرحله دوم این مسابقات تیم مس رفسنجان میزبان نیروی زمینی تهران است و در صورت صعود به مرحله سوم این مسابقات با برنده دیدار شهرداری لنگرود و گاز فجر جم دیدار می کند و تیم پیروز این مرحله به مصاف  تیم لیگ برتری ملوان بندرانزلی می رود.
 

کد مطلب 2120529

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