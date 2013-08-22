به گزارش خبرگزاری مهر، دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده به شرح زیر است:



حضور وزرای سابق و جدید راه و شهرسازی، نیرو و کشور در کمیسیون عمران



کمیسیون عمران مجلس که قرار است در روز (یکشنبه سوم شهریور) تشکیل جلسه دهد، ابتدا بررسی آخرین اخبار سپس انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون عمران برای معرفی به مجلس جهت برگزیده شدن یک نفر به عنوان ناظر در شورای آمایش سرزمین، ادامه بررسی طرح اصلاح بند(د) ماده 39 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور و در نهایت ادامه بررسی طرح یک فوریتی حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها را در دستور کاری خود قرار خواهد داد.



گفتنی است این کمیسیون در روز سه‌شنبه( پنجم شهریور) ابتدا بررسی آخرین اخبار و سپس برگزاری مراسم تقدیر از زحمات وزیران سابق راه و شهرسازی، نیرو و کشور را در دستور کار خود خواهد داشت.



لازم به ذکر است، وزرای جدید راه و شهرسازی(آخوندی)، نیرو(چیت‌چیان) و کشور(رحمانی فضلی) نیز در مراسم تقدیر و تشکر از وزاری دولت دهم حضور خواهند داشت.



رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهره وری



کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در جلسه هفته آینده که روز سه‌شنبه تشکیل ‌می‌شود، ابتدا بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف مربوط به وظایف کمیسیون، سپس استماع گزارش آخرین اقدامات به عمل آمده جهت اصلاح قانون برنامه و بودجه و در انتها نیز رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره‌وری را در دستور کار خود قرار خواهد داد.



کارگروه اقتصادی این کمیسیون، در روز سه‌شنبه، ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و همچنین رسیدگی به متن گزارش دیوان محاسبات کشور، ارجاع از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی را در دستور خواهد داشت.



انتخاب و معرفی ناظران مجلس‌ بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت به صحن



اعضای کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی در نشست روز (یکشنبه 3 شهریور) بعد از بررسی آخرین اخبار و تحولات بین‌المللی، دو نفر از اعضا را برای انتخاب مجلس جهت نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت به صحن علنی معرفی می‌کنند.



همچنین در نشست روز یکشنبه دو نفر از اعضای کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس به‌عنوان عضو دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی فلسطین انتخاب می‌شوند.



در نشست روز (سه شنبه 5 شهریور) کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس، اعضای کمیسیون ضمن بررسی آخرین اخبار و تحولات بین‌المللی، طرح‌های و لوایج ارجاعی به کمیسیون را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.



کارگروه امنیت جهت بررسی لایحه اصلاح قانون کار، کارگروه روابط خارجی جهت بررسی آخرین اخبار و تحولات در روز (یکشنبه 3 شهریور ماه) و کارگروه بسیج جهت بررسی نیازهای تقنینی سازمان بسیج مستضعفین با حضور مسئولان مربوطه و کارگروه دفاعی جهت بررسی آخرین اخبار و تحولات در روز (سه شنبه 5 شهریور) تشکیل جلسه خواهند داد.



بررسی طرح حفظ و صیانت از جنگل‌های کشور



کمیسیون کشاورزی، آب و منبع طبیعی مجلس در روزهای یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد که براین اساس در روز یکشنبه 3 شهریورماه این کمیسیون به بررسی طرح حفظ و صیانت از جنگلهای کشور می پردازد.



همچنین در این روز کارگروه کشاورزی هم درخصوص طرح اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گزارشی ارائه خواهد داد.



در روز سه شنبه هفته آتی علاوه بر بررسی گزارش کارگروه منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص طرح کاهش آلودگی هوای کشور و نیز طرح الزام دولت به حمایت از استانهایی که مورد هجوم پدیده های ریزگرد قرار دارند نشست هیأت رئیسه کمیسیون هم انجام می شود.

در روز دوشنبه 4 شهریور ماه کارگروه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به جلسه ای مشترک با دستگاههای اجرائی کشورازجمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی درخصوص ادامه بحث پیرامون طرح نجات و احیای دریاچه ارومیه و تالابهای کشور می پردازد.



ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی و مالیات های مستقیم



کمیسیون اقتصادی مجلس هفته آینده در روز یک شنبه تشکیل جلسه خواهد داد و به انتخاب و معرفی نماینده و ناظران کمیسیون در هیات امنای صندوق توسعه ملی،ناظر در شورای رقابت، ناظر در شورای پول و اعتبار،ناظر بر فعالیت کارگروه اجرای ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خواهد پرداخت، همچنین در این جلسه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی اعاده شده از شورای محترم نگهبان انجام خواهد شد.



در روز سه شنبه هفته آتی انتخابات اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشترک برای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در محل کمیسیون اقتصادی و ادامه بررسی لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی انجام خواهد شد.



دوشنبه هفته آتی کار گروه پولی و مالی تشکیل جلسه خواهد داد و به ادامه بررسی قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات آن انجام خواهد پرداخت.



همچنین در روز چهارشنبه هیئت رئیسه کمیسیون تشکیل جلسه خواهد داد.



بررسی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی



در جلسه روز یکشنبه هفته آتی کمیسیون انرژی مجلس طرح یک شوری اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران در جلسه این هفته کمیسیون انرژی مجلس بررسی می شود.



بر اساس این گزارش همچنین بررسی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی ، ذخیره سازی گاز در سرخس و سایر مناطق و فروش نفت در دستور کارجلسات این هفته کمیسیون انرژی قرار دارد.



انتخاب اعضای ناظر هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران



کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در روز یکشنبه(3 شهریور) به بررسی طرح بیمه اجتماعی فراگیر، لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل و طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل اشخاص ثالث می‌پردازد.



همچنین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در روز سه‌شنبه(5 شهریور) بعد از انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت به عنوان اعضای ناظر در هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد.



گفتنی است کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در روز سه‌شنبه از زحمات وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قدردانی می‌کند.



بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری



کمیسیون قضایی و حقوقی مجلسروز یکشنبه( 3 شهریور) لایحه توقف اجرای احکام خلع ید قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزش تابع وزارت ورزش و جوانان (اعاده شده از شورای نگهبان) را مورد بررسی قرار می‌دهد.



همچنین این کمیسیون در روز یکشنبه بعد از بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری (اعاده شده از شورای نگهبان) به بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌پردازد.



گفتنی است، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در روز سه‌شنبه (5 شهریور) نیز به بررسی طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی می‌پردازد.



بر این اساس در روز دوشنبه( 4 شهریور) در کارگروه تخصصی حقوق خصوصی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، در کارگروه تخصصی حقوق عمومی طرح پیشخوان قضایی و کارگروه تخصصی حقوق جزا نیز لایحه مجازات مرتکبین عملیات بیمه‌ای غیر مجاز را بررسی می‌کند.



گزارش برنامه‌های سرپرست وزارت ورزش و جوانان در کمیسیون فرهنگی



کمیسیون فرهنگی روز یکشنبه( 3 شهریور) بعد از تبادل اخبار، راهکارهای فعالیت‌های فرهنگی استان مازندران و طرح الزام دولت به عمل متقابل در قبال کشورها و سازمان‌هایی که از فعالیت رسانه‌های ایرانی جلوگیری می‌نمایند را مورد بررسی قرار می‌دهد.



همچنین کمیسیون فرهنگی در روز سه‌شنبه( 5 شهریور) بعد از تبادل اخبار و قدردانی از زحمات وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان دولت دهم به بررسی طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران می‌پردازد.



بر این اساس، در روز سه‌شنبه کمیسیون فرهنگی مجلس به استماع برنامه‌های صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش و جوانان می‌پردازد و جلسه هیات رئیسه کمیسیون بعد از آن برگزار می‌شود.



گفتنی است، در نوبت عصر روز یکشنبه (3 شهریور) نشست مشترک کارگروه هنر، رسانه، گردشگری و کارگروه خانواده، ورزش و جوانان به بررسی طرح صدا و سیما و کارگروه ارشاد و تبلیغات به بررسی پیرامون راهکارهای امر به معروف و نهی از منکر با حضور مسئولان ذی‌ربط می‌پردازد.



دعوت از وزیر کشور برای حضور در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس



کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس که قرار است در روز سه‌شنبه تشکیل جلسه دهد ابتدا بعد از بررسی آخرین اخبار و اطلاعات، بررسی طرح اصلاح ماده (94) برنامه پنجساله پنجم و توسعه جمهوری اسلامی ایران را دستور کار دارد.



براساس این گزارش این کمیسیون همچنین در جلسه روز یکشنبه خود به بررسی اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث و طرح اصلاح ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌پردازد.



همچنین روز یکشنبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده می‌پردازد.



بر اساس این گزارش روز دوشنبه (4 شهریورماه) کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به ادامه بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی تهران زیر نظر شهرداری تهران می‌پردازد.



همچنین روز دوشنبه کارگروه شوراهای این کمیسیون برای بازنگری در قانون شوراها تشکیل می‌شود.



بر اساس این گزارش در جلسه روز سه شنبه (5 شهریورماه) اعضای کمیسیون بعد از بررسی اخبار و تحولات میزبان وزیر کشور خواهند بود.



بر اساس این گزارش، روز سه شنبه کارگروه اطلاعات و امنیت داخلی کشور به ریاست دارائی، کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست رضائی، کارگروه احزاب و تشکل‌ها به ریاست زاکانی، کارگروه شوراها و مدیریت شهری به ریاست کولیوند، کارگروه سیاست داخلی و تقسیمات کشوری به ریاست شجاعی کیاسری و کارگروه امر به معروف و نهی از منکر به ریاست زارع زاده مهریزی به ارائه گزارش می‌پردازند.



بررسی برنامه‌ سرپرستان وزرای علوم و آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش



کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز یکشنبه (3 شهریور) بعد از انجام تبادل اخبار به بررسی برنامه‌های سرپرست‌های وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش می‌پردازد.



همچنین در روز یکشنبه از وزرای سابق علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش تقدیر و تشکر انجام می‌گیرد سپس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده بررسی می‌شود.



کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در روز سه‌شنبه (5 شهریور) بعد از جلسه هیات رئیسه کمیسیون و تبادل اخبار، به ادامه بررسی پیش‌نویس طرح نظام آموزش و تربیت فنی‌وحرفه‌ای می‌پردازد.



بر این اساس کارگروه‌های آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاه‌ها، آموزش مهارتی در روز دوشنبه (4 شهریور) تشکیل جلسه می‌دهد.



بر اساس این گزارش، کارگروه آموزش عالی و آموزش پزشکی نیز در روز دوشنبه به موضوع تبادل افکار در مورد یکی از طرح‌های اعاده شده از شورای نگهبان می‌پردازد.



انتخاب اعضای هیات رئیسه کمیسیون اصل 90/ قرائت گزارش خودروهای وارداتی



جلسه عمومی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در روز یک‌شنبه (3شهریور ماه) پس از برگزاری نشست هیات رئیسه کمیسیون به انتخاب اعضای هیات رئیسه کمیسیون اختصاص دارد.



بر اساس این گزارش در جلسه روز یک شنبه، کمیسیون به بررسی گزارش تهیه شده پیرامون خودروهای وارداتی جهت قرائت از تریبون مجلس و دیگر پرونده‌های مطروحه می‌پردازد.



کارگروه‌های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، فنی و عمرانی و ارتقاء سلامت اداری این کمیسیون به منظور بررسی پرونده‌های مطروحه و شکایات واصله در عصر روز یکشنبه تشکیل جلسه می‌دهد.



بر اساس این گزارش کارگروه قضائی این کمیسیون روز دوشنبه (4شهریور ماه) به منظور بررسی پرونده‌های مطروحه و شکایات واصله در عصر روز دوشنبه تشکیل جلسه می‌دهد.



جلسه روز سه شنبه ( 5شهریورماه) با حضور اعضای ثابت کمیسیون جهت بررسی و رسیدگی به شکایات و پروندهای مطروحه تشکیل می‌شود.



همچنین کارگروه سیاسی نظامی این کمیسون روز سه شنبه ( 5 شهریورماه) به منظور بررسی پرونده‌های مطروحه و شکایات واصله در عصر روز سه شنبه تشکیل جلسه می‌دهد



بررسی لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل در کمیسیون اجتماعی



کمیسیون اجتماعی در روز یکشنبه (3 شهریور) جلسه هیات رئیسه هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران را تشکیل می‌دهد.



همچنین کمیسیون اجتماعی در روز یکشنبه به بررسی طرح اصلاح بند (ز) ماده 44 قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بررسی طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور می‌پردازد.



بر این اساس، کمیسیون اجتماعی در روز دوشنبه(4 شهریور) بعد از ادامه بررسی طرح مدیریت خدمات کشوری، جلسه هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران را برگزار می‌کند.



بر این اساس کمیسیون اجتماعی در روز دوشنبه طرح خدمات رسانی به ایثارگران را نیر مورد بررسی قرار می‌دهد.



گفتنی است کمیسیون اجتماعی در روز سه‌شنبه (5 شهریور) به ادامه بررسی طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد ایران و لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل می‌پردازد.



همچنین در روز دوشنبه نیر کارگروه اداری و استخدامی به برسی تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری می‌پردازد.



بررسی طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان



کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هفته آینده در روزهای یکشنبه و سه شنبه تشکیل جلسه می دهد که بر این اساس در روز یکشنبه برخی از اعضای کمیسیون را جهت عضویت در شورای پول و اعتبار، هیئت امنای صندوق توسعه ملی، شورای آمایش سرزمین، هیئت امنای صرفه جویی ارزی و شورای رقابت انتخاب می کند.



انتخاب اعضای کارگروه بررسی صلاحیت و سوابق کاندیداهای تصدی ریاست دیوان محاسبات و استماع گزارش کارگروه بررسی قانون برنامه و بودجه در خصوص اقدامات به عمل آمده جهت اصلاح این قانون در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه در روز یکشنبه خواهد بود.



این کمیسیون نیز در روز سه شنبه دعوت از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت معارفه و استماع طرح ها و برنامه های وی را در دستور کار دارد.



کارگروه های کمیسیون برنامه و بودجه نیز در هفته آینده تشکیل جلسه می دهند که بر این اساس کارگروه اجتماعی در روز یکشنبه ادامه بررسی طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان را در دستور کار خود قرار داده است.



کارگروه اقتصادی نیز در روز سه شنبه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی را بررسی می کند.



کارگروه عمومی و دفاعی در روز سه شنبه و کارگروه بررسی صلاحیت و سوابق کاندیداهای تصدی ریاست دیوان محاسبات کشور در روز دوشنبه تشکیل جلسه می دهند.



بررسی اصلاح نحوه طرح سؤال از وزرا در دستورکار کمیسیون تدوین آیین‌نامه



کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در روز (سه شنبه 5 شهریور ماه) تشکیل جلسه خواهد داد.



بر این اساس اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در بخش نخست جلسه روز (سه شنبه 5 شهریور ماه) خود، طرح یک فوریتی اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهند.



همچنین در بخش دوم این نشست طرح یک فوریتی اصلاح ماده 210 آیین‌نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.



بر اساس ماده 210 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه علنی ابتداء گزارش کمیسیون متضمن طرح سؤال و بررسی‌های انجام شده توسط سخنگوی کمیسیون به مدت حداکثر پنج‌دقیقه مطرح می‌شود سپس وزیر و نماینده سؤال­ک ننده به ترتیب و هرکدام حداکثر به مدت پانزده‌ دقیقه توضیحات خود را ارائه می‌دهند و در صورت قانع نشدن نماینده، رئیس جلسه نظر مجلس را در این مورد أخذ می‌کند.



در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر، نظر به وارد بودن سؤال نماینده یا نمایندگان بدهند رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع نماید.



تبصره 1- عدم حضور وزیر در مجلس و کمیسیون به منزله وارد بودن سؤال می‌باشد.



تبصره 2- سؤال کننده یا وزیر می‌توانند از وقت خود در جلسه علنی طی دونوبت استفاده نمایند.



تبصره 3- گزارش کمیسیون حداقل بیست و چهارساعت قبل از طرح سؤال در مجلس باید چاپ و بین نمایندگان توزیع شود.



تبصره 4- در صورتی که سؤال توسط چند نماینده تنظیم گردد، نماینده منتخب سؤال‌کنندگان جهت توضیح سؤال در کمیسیون و صحن علنی باید در فرم مربوط به سؤال مشخص گردد در صورت عدم توافق سؤال‌کنندگان، نماینده آنها توسط یکی از اعضای هیأت رئیسه به قید قرعه انتخاب خواهد شد.



تبصره 5- سؤال می‌تواند شامل اجزای متعدد باشد.



تبصره 6- با تغییر وزیر، سؤالاتی که به تشخیص کمیسیون تخصصی مربوط به عملکرد فردی وزیر است از دستور کار خارج می‌شود و گزارش آن به هیأت رئیسه ارائه می‌شود.



بررسی اصلاح موادی از قانون سیاستهای کلی اصل 44



اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 در جلسه روز‌ دو‌شنبه 4 شهریور ماه این کمیسیون به ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی خواهند پرداخت.



همچنین طرح یک فوریتی استفساریه مواد (61)،(63) و(64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در جلسه هفته آتی این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.



بررسی لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی



کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفته آینده بررسی بند(ج)ماده (9)طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها را در دستور کار خود دارد.



بررسی لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در دستور کار جلسه روز یکشنبه این کمیسیون قرار دارد.



طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و طرح حمایت از بیماران خاص و کلیوی و طرح الحاق یک تبصره به ماده 123 قانون برنامه پنجم نیز در جلسات هفته آتی این کمیسیون بررسی می شود.



بررسی طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون تمرکز بر امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران نیز در جلسه روز سه شنبه هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.