اعضای شورای شهر سراب در انتخاب شهردار دقت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبراکرمی امام جمعه سراب صبح پنج شنبه در آئین تجلیل از شوراهای دوره سوم سراب گفت: انتخاب شوراهای اسلامی شهر و روستا درواقع تبلور و نمادی از مردم سالاری دینی و به مثابه حضور مستقیم مردم شهر و روستا در اداره جامعه خود است.

وی با تبریک به اعضای منتخب شورای چهارم اظهارکرد: انتخاب شهردار توانمند و خستگی ناپذیر از مهمترین وظایف شوراهای شهری است.

حجت الاسلام اکرمی تصریح کرد: چشمان تیزبین افکارعمومی نحوه انجام این وظیفه مهم و تاثیرگذار شوراها را رصد می کنند و اگر خدای ناکرده شهردار جدید ضعیف تر از قبلی باشد مردم ان را به مثابه خیانت تلقی خواهند کرد.

امام جمعه سراب ادامه داد: انتخاب شهردارتوانمند،قوی و کارامدتر خدمت شوراها به مردم خواهد بود.

حجت الاسلام اکرمی همچنین از زحمات و خدمات اعضای شورای سوم و شهردار فعلی سراب قدردانی کرد.