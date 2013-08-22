لزوم آگاه سازی والدین در پیشگیری از اعتیاد جوانان/ برگزاری همایشی با موضوع حل تعارضات خانواده در ملایر

به گزارش خبرنگار مهر حجت الله چهاردولی صبح پنجشنبه در کمیته پیشگیری از اعتیاد شهرستان ملایر با اشاره به اینکه خانواده در تربت فرزندان نقش پایه ای و اساسی است و تربیت فرزند از درون خانه نشات می گیرد اظهار داشت: یکی از مواردی که خانواده باید به آن اهمیت ویژه داده و مراقب فرزندان باشد پیشگیری در مقایبل پدیده شوم اعتیاد است.

وی عنوان کرد: آگاه سازی والدین دانش آموزان در پیش گیری از اعتیاد نقش مهمی را در این زمینه دارد.

چهاردولی با اشاره به اینکه آموزش و پروررش ملایر جلسه پیشگیری از اعتیاد را به صورت ماهیانه برگزار می کند افزود:در این راستا ادارات و نهادهای فرهنگی نیز همکاری لازم را در این جلسات با آموزش و پرورش دارند.

وی از برگزاری نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در نیمه دوم شهریور ماه با همکاری نهادهای در دریاچه کوثر خبر داد.

وی ابراز داشت: این نمایشگاه با هدف آگاه سازی جوانان از مواد مخدر و عواقب آن و همچنین پیشگیری و بصیرت افزایی خانواده ها در این زمینه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مداررس حاشیه شهر ملایر در معرض بیشتری از خطر اعتیاد قرار دارند بر فعال نمودن جلسات انجمن اولیاء و مربیان در خصوص آگاه سازی والدین دانش آموزان تاکید کرد.

همایش با موضوع حل تعارضات خانواده در ملایر برگزار شود

مدیر آموزش و پرورش ملایر برگزاری همایش با موضوع حل تعارضات خانواده را نیز خواستار شد و گفت: همه این اقدامات در اسرع وقت توسط مسئولان آموزش و پرورش انجام شود.

وی بیان داشت: اوایل مهرماه در مدارس و دبیرستان ها جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارگاه های آموزشی خواهیم داشت وبرای گروه های آسیب پذیر برنامه های خاص پیش بینی خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دهستان ترک شرقی امسال از بخش جوکار تفکیک و به بخش مرکزی ملایر پیوسته است عنوان داشت: در این راستا مدارس این دهستان نیازمند توجه ویژه است .

وی افزود: در این راستا یکصد نفر از معلمان برای تدریس در 21 مدرسه این دهستان ساماندهی شده اند

چهاردولی در پایان عنوان داشت: این دهستان دارای یک هزار 570 دانش آموز است و با توجه به نیازهای آموزشی منطقه و محروم بودن این دهستان آموزش و پرورش ملایر همه سعی و تلاش خود را معطوف به تعلیم و تربیت دانش آموزان این دهستان خواهد کرد.