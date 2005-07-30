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۸ مرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۵۱

نماينده مردم اراك و كميجان در گفت وگو با "مهر":

تغيير مديران در استان مركزي بايد به انقلابي در توسعه استان منجر شود

تغيير مديران در استان مركزي بايد به انقلابي در توسعه استان منجر شود

مهندس عباس رجايي گفت: هر كس در دولت فعلي به عنوان فرد شايسته به مردم خدمت كرده است بايد بتواند در دولت جديد نيز به مردم خدمت كند.

نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در اراك افزود: كساني كه مسووليت هايشان را درست انجام دادند و به مردم خدمت كردند و به انقلاب و ارزشها پايبند بودند، در دولت جديد نيز مي توانند كار كنند و مسووليت ها را به عهده داشته باشند.

مهندس رجايي با اشاره به اينكه با ورود دولت جديد، بخشي از مديران استاني تغيير خواهند كرد، گفت: تغيير مديران در استان مركزي بايد به انقلابي در توسعه استان منجر شود و استان را به جايگاه شايسته آن برساند.

وي با تاكيد بر انتخاب مديران بومي براي استان مركزي به خصوص در سطح استانداري استان تصريح كرد: مديران ارشد استان در دولت جديد بايد بتوانند علاوه بر افزايش همگرايي استاني، استان را از مشكلات مديريتي نجات دهند و در جهت ارتقاء استان و حذف محروميت ها گام بردارند.

مهندس رجايي با اشاره به وجود زادگاه بنيانگذار انقلاب در استان مركزي و پرورش شخصيت هاي ديني، علمي، سياسي و اقتصادي و خدمت آنان به كشور افزود: استاني كه از نظر اقتصادي، ماهانه ميلياردها تومان پول براي كشور توليد مي كند نبايد در شرايط كنوني متوقف شود.

کد مطلب 212054

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