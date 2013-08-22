  1. حوزه و دانشگاه
۳۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۹

توکلی خبر داد:

تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی

تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کاردانی به کارشناسی دانشگاه ها خبر داد و گفت: مهلت انتخاب رشته این داوطلبان به دلیل تغییرات ظرفیت در آزمون تا ساعت 24 روز دوشنبه 4 شهریورماه تمدید شد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت انتخاب رشته داوطلبان این آزمون ساعت 24 امروز پنجشنبه 31 مرداد به پایان می رسید اما با توجه به تغییرات ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاه ها این مهلت تمدید شد.

وی اضافه کرد: نظر به اینکه برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر اساس مصوبات جدید شورای گسترش علاوه بر ظرفیت پذیرش قبلی کد رشته محل های جدید اعلام کرده اند و همچنین اصلاحاتی در برخی دیگر از کد رشته ها اعمال شده است مهلت انتخاب رشته تمدید شده است.

توکلی یادآور شد: داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش از ظرفیت های جدید و اصلاحات برخی کد رشته های آزمون کاردانی به کارشناسی مطلع شده و همچنین افرادی که تا کنون نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده بودند در مهلت مقرر امکان ویرایش فرم انتخاب رشته خود را دارند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: تا امروز 31 مردادماه 92 تعداد 86 هزار نفر نسبت به انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی اقدام کرده اند.

کد مطلب 2120550

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