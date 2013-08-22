اجرای فعالیت های فرهنگی در رفع مشکلات و آسیب های حاشیه شهرها موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محسن منتشلو شامگاه چهارشنبه در کارگروه اجتماعی فرهنگی استان کردستان اظهار داشت: بسیاری از مشکلاتی که امروزه دامن مناطق حاشیه نشین شهرهای استان را گرفته در مناطق مرفه نشین دیده نمی شود و این مسئله ضرورت انجام کارهای فرهنگی و برنامه ریزی های محتوایی از سوی مسئولان در این مناطق را دو چندان می کند.

وی افزود: عدم رفع مشکلات این مناطق با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت در آنها مشکلات و چالش های بزرگی را در آینده برای استان به دنبال خواهد داشت.

رئیس تبلیغات اسلامی سنندج ادامه داد: بهترین راه مقابله با افزایش آسیب های اجتماعی در سکونتگاه های غیر رسمی و بافت های فرسوده استان توجه به پیوست های فرهنگی در اجرای هر برنامه و اقدامی در اینگونه مناطق است.

حجت الاسلام منتشلو با بیان اینکه رفع مشکلات سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق حاشیه ای شهرها مستلزم تهیه پیوست های فرهنگی است، یادآور شد: توجه بیش از پیش دستگاه های فرهنگی به اجرای برنامه در نواحی منفصل شهری و سکونتگاه های غیر رسمی تنها راه رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی در اینگونه مناطق است.

وی بیان کرد: کنترل روند رو به رشد افزایش سکونتگاه های غیر رسمی به دلیل مهاجرت روستائیان به شهر و عدم توانایی آنان در پرداخت اجاره خانه در مناطق مرکزی مشکلات و آسیب های فراوانی را به دنبال دارد که برای رفع آن نیاز به عزم جدی همه دستگاه ها و متولیان امر است.

رئیس تبلیغات اسلامی سنندج با بیان اینکه در بحث بهسازی و ایجاد زیرساخت های لازم در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی نیاز به فرهنگ سازی دقیق است، گفت: برای تحقق اهداف در این حوزه در گام نخست باید دستگاه های فرهنگی ورود پیدا کرده و با توجیه مردم مسیر ساخت و بهسازی را برای دستگاه های عمرانی هموار سازند.