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۳۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۲۰

حسين زاده:

سه شكارچي غير مجاز در قوچان دستگير شدند

سه شكارچي غير مجاز در قوچان دستگير شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئيس حفاظت محيط زيست قوچان از دستگيري سه شكارچي غير مجاز در این شهرستان خبرداد

رحمان حسين زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طي گشت و كنترل شكارگاه هاي آزاد اين شهرستان، مأموين يگان موفق به دستگيري سه شكارچي غير مجاز شدند.

وی درخصوص ابزار و ادوات مكشوفه از اين متخلفين به دو قبضه سلاح ساچمه زني اشاره كرد و افزود: لاشه 9 قطعه كوكر شكم سياه نيز ازاين متخلفين كشف و ضبط شد.

وي افزود: به حكم مرجع قضايي شكارچيان غير مجاز از ناحيه اين تخلف به پرداخت 7 ميليون و 200 هزار ريال بابت ضرر و زيان وارده به محيط زيست محكوم شدند.

حسين زاده بیان کرد : شكار و صيد جانوران وحشي غير حمايت شده در زيستگاه هاي آزاد، فقط در فصول مجاز و با اخذ مجوز مربوطه از سازمان حفاظت محيط زيست و رعايت ساير مقررات همچون ايام و ساعات شكار و تعداد مجاز هر گونه، مجاز است.

شهرستان قوچان علاوه بر داشتن دو منطقه حفاظت شده در بادام و قرچغه در بخش باجگيران كه زيستگاههايي كوهستاني وصخره اي هستند؛ داراي زيستگاههاي آزاد كوهستاني و دشتي وسيعي در بخش مركزي شهرستان است كه گونه هاي دشتي مانند انواع باقرقره و... در آن زيست مي كنند.

 

کد مطلب 2120561

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