جشنواره عاشیقلار با معرفی نفرات برتر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دیروز در آیین اختتاميه این جشنواره جوایز در پنج بخش بین 24 عاشیق توزیع شد.

بر اساس اعلام رای هیات داوران در بخش تكنوازي قوپوز زير 20 سال، حافظ جنتي اول، سهند پور ولي عليار دوم، محمد رشيدي سوم، ابراهيم راثي مردانقم و شاهين پناهي تقدير شد.

بر اساس این گزارش، در بخش تكنوازي قوپوز بالاي بيست سال، آيدين مهدي پور، حسين رسولي، شهباز سليماني به تریتب اول تا سوم شدند و از عدالت دهقان رضا صيامي تقدير شد.

در بخش تكنوازي بالابان يوسف محرميان، اكبر سربازي، عليرضا ايمانپور اول تا سوم و از صمد حسن پور و بهلول شكور زاده تقدير شد.

در بخش تكخواني جواد محرمي، جعفر خاكپور، علي قلي زاده نفرات اول تا سوم شدند و از كريم كريم زاده، سينا جواني، عيسي قاراخانلو تقدير ويژه شد.

در بخش گروهي نیز گروه كوراوغلي (جعفر خاكپور)، گروه بولاق (آيدين مهدي پور) و گروه قاراخانلو(عيسي قاراخانلو) اول تا سوم شدند.