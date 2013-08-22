به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور کتابخانه‌های آستان قدس رضوی از وجود بیش از 970 هزارمنبع مطالعاتی در کتابخانه‌های وابست این آستانه در شهرستان‌ها خبر داد.

وی گفت: منابع کتابخانه‌های وابستة آستان قدس رضوی در شهرستان‌ها، اعم از دست‌نویس‌های کهن،کتاب‌های چاپ سنگی،کتاب‌های چاپی و منابع دیداری وشنیداری به مرز یک میلیون منبع رسید.

مهدی قیصری نیک درباره منابع مطالعاتی این کتابخانه‌ها تشریح کرد:این منابع، شامل بیش از هفت هزار دست‌نویس کهن،هشت هزار و ششصد کتاب چاپ سنگی، بیش از 23 هزار حلقه منابع دیداری و شنیداریو بیش از 931 هزار کتاب چاپی است.

وی با اعلام اینکه بیست کتابخانة وابسته در سطح کشور و یک کتابخانه در کشور هندوستان، زیر نظر آستان قدس رضوی فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: این کتابخانه‌ها، با سی هزار متر مربع زیربنا و افزون بر پنجاه سالن مطالعه،خدمات ارزنده‌ای به پژوهشگران رشته‌های گوناگون ارائه می‌کنند.

کسب رتبه دوم استان توسط خواف در مسابقات قرآن کریم

فرماندار خوشاب گفت: تاکنون سه هزار و 272 نفر از مردم این شهرستان در سی و ششمین دوره ی مسابقات قرآن کریم ثبت نام کرده اند.

حسین ابراهیمی کردیانی با بیان این که سهمیه خوشاب در این دوره از مسابقات سه هزار و 100 نفر بوده است، اظهار داشت: با استقبال پرشور مردم متدین، خوشاب با 105.5 درصد ثبت نام در جایگاه دوم استان قرار دارد.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت تمام دستگاه های اجرایی جهت برگزاری هر چه مطلوب تر مسابقات قرآن بیان کرد: تلاش در این راستا یک وظیفه ی شرعی و اداری است و بایستی از همه ی ظرفیت های شهرستان جهت ترویج فرهنگ قرآنی استفاده کر

بازدید فرماندار جغتای از برخی روستاهای بخش مرکزی و هلالی

فرماندار جغتای از روستاهای فراشیان و ریواده عبدل آباد از توابع بخش هلالی و کَهنه از توابع بخش مرکزی بازدید کرد.

مهدی هنرور در حاشیه این بازدید که به منظور بررسی مشکلات روستاییان و بررسی نیازهای عمرانی روستاها برگزار شد، گفت: رسیدگی به مشکلات مردم روستا که غالبا به کشاورزی اشتغال دارند و تامین ملزومات کشاورزی، ارایه ی خدمات آب ، برق ،گاز و تلفن و بهسازی راه های مواصلاتی مواردی ست که دستگاه های اجرایی موظف به پیگیری آن هستند.

وی افزود: با برنامه های در دست اجرا، وضعیت این روستاها در زمینه ی خدمات پزشکی، جلوگیری از ساخت و ساز در حریم جاده ها و بهسازی و توسعه ی معابر بهبود خواهد یافت.

فرماندار جغتای ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح های هادی زمینه ی خدمت رسانی مطلوب تر به مردم روستاهای کم برخوردار فراهم شود.

مساجد به عنوان جایگاه پیوند دین و سیاست شناخته می‌شوند

شهردار منطقه 4 مشهد گفت: در سال گذشته 59 مسجد از مجموع مساجد سطح منطقه در قالب طرح بهبود مساجد مورد بهسازی و بازسازی قرار گرفتند.

جواد اصغری همزمان با روز جهاني مساجد در نشست هم‌انديشي ائمه جماعات سطح منطقه با بیان مطلب فوق افزود: همچنین 18 مسجد سطح منطقه که از فضای مناسب به منظور نصب وسایل ورزشی برخوردار بودند، به وسایل ورزشی و بدنسازی مجهز شدند.

وی در ادامه بیان کرد: مساجد به عنوان جایگاه پیوند دین و سیاست شناخته می‌شوند؛ همانطور که در زمان پیامبر گرامی اسلامی نیز مساجد کانون برگزاری جلسات و تصمیم‌گیری در امور مختلف بود.

اصغري مساجد را تجلي‌گاه وحدت اسلامي دانست و تصريح كرد: مسجد پايگاه تجمع و انسجام وحدت مسلمانان در حكومت اسلامي است.