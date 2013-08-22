رفتار بسیجی آرمانگرایی توام با واقع نگری باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله علي سعيدي در همايش ائمه جمعه و جماعات مساجد استان البرز كه با حضور روحانيون و فرماندهان بسيج استان در سالن شهداي كانون جوانان بسيج ناحيه كرج برگزار شد، اظهار داشت: در جامعه ما اصولي ثابت تحت عنوان استراتژي و اموري متغير تحت عنوان تاكتيك وجود دارد كه ولي امر يك حاكميت اسلامي شيوه هاي عملياتي تاكتيك ها را بر مبني اصول ثابت تعيين مي كند.



وي یادآور شد: در طول تاريخ مردم ايران، حوادث زيادي تجربه كرده اند كه تجارب سبب شد تا اين مردم حكومت ديني و اسلامي را با رهبري ولايت فقيه انتخاب كنند.



آيت الله سعيدي گفت: تفاوت بين استراتژي و تاكتيك در رفتار امام و ولي يك جامعه اسلامي از اهميت بسياري برخوردار است كه در تاريخ زندگي ائمه(ع) نيز به خوبي معلوم و در نوع رفتار امام راحل (ره) نيز مشهود و قابل تأمل بود، به نحوي كه زماني رفتارشان مبني بر اصل جنگ جنگ تا پيروزي و زماني نيز نوشيدن جام تلخ زهر پذيرش قطعنامه بود.



وي با بيان اينكه تحليل اينگونه مباحث در حوادث گوناگون در طول عمر انقلاب راه را براي ما روشن مي كند افزود : همچنانكه در حركت خود از اول انقلاب شاهد فراز ونشيب ها و اتفاقات گوناگون بوديم وهستيم وخواهيم بود، اكنون نيز آينده نگري توأم با دارا بودن بصيرت به ما كمك خواهد كرد تا پاسداري از انقلاب را در هر مقطعي به خوبي انجام دهيم.

آیت الله سعیدی تاکید کرد: تبعيت از فرامين ولي فقيه، كشور را از بحرانهاي مختلف نجات مي دهد.



وي در ادامه سخنان خود از بسيجيان به عنوان بازوان پرتوان نظام نام برد و گفت: در وجود بسيجي خشمي مقدس وجود دارد كه نبايد بگذاريم مورد سوء استفاده معاندان نظام قرار گيرد و بسيجي را معاندانه به عنوان يك نيروي تندرو معرفي كنند.



نماینده ولی فقیه درسپاه پاسداران انقلابتصريح كرد: آرمانگرايي بسيج براي نظام جمهوري اسلامي يك اصل ارزشمند است ولي نبايد به نحوي برداشت شود كه بسيج را به عنوان يك نيروي تند رو معرفي كرده و بهانه بدست دشمنان نظام وانقلاب دهد تا از اين مطلب بهره برداري منفي كنند.



آيت الله سعيدي ادامه داد: رفتار بسيجي و تفكرات ارزشمندي كه دارد بايد با آرمانگرايي توأم با واقعيات تلفيق شود تا موجب به بار آوردن هزينه براي نظام توسط دشمنان نشود.



وي تبيين اين مسئله را وظيفه مبلغين و ائمه جمعه وجماعات دانست و گفت : روحانيون وظيفه دارند تلفيق آرمانگرايي و واقعيات را در جامعه تبيين كرده و آموزش دهند.



نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اظهار داشت: ما قدر زحمات بسيج و اثرات خوب فعاليتهاي بدون چشمداشتش را در سطح جامعه ميدانيم و اين بخش مخلص جامعه به عنوان بازوان پرتوان نظام پشتوانه اي عظيم براي ملت است.