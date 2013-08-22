توزیع 8400 سبد کالا در قم/ رشد 60 درصدی مشارکت های خیرین در طرح همای رحمت

علیرضا ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح ملی همای رحمت بیان کرد: دهمین سال اجرای طرح ملی همای رحمت با مشارکت 350 خیر، 293 داوطلب جمعیت مشارکت و 47 نفر از پرسنل هلال احمر طی ماه رمضان در استان قم برگزار شد.

وی افزود: این طرح هرساله با هدف دستگیری نیازمندان، زنان بی سرپرست، کودکان بدسرپرست و بیماران صعب العلاج در کلیه استان‌های کشور توسط جمعیت هلال احمر اجرا می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم در ادامه گفت: طرح همای رحمت در 15 پایگاه داوطلبی مساجد و 3 پایگاه ادارات برگزار شد که طی آن مجموعا هشت هزار و 400 سبد کالا به ارزش 498 میلیون تومان در میان نیازمندان توزیع شد.

ظهیری تصریح کرد: علاوه بر سبدکالا، 200 میلیون تومان بن خرید کالا نیز به 400 خانواده نیازمند استان اهدا شد که سهم هر خانواده 50 هزار تومان بود.

وی در ادامه با اشاره به سفره‌های افطاری اعلام کرد: 360 سفره افطار در مناطق و محلات شهر قم و بخش‌های مختلف استان برگزار شد که 36 هزار نفر طعام داده شدند. همچنین 42 هزار پرس غذای گرم به ارزش 150 میلیون تومان نیز درمیان فقرا توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم با اشاره به ارزش ریالی کمک‌های خیرین جهت اجرای طرح همای رحمت عنوان کرد: سال گذشته 400 میلیون تومان از سوی خیرین، مراجع عظام، مردم و مسئولان استان در این طرح جهت کمک به نیازمندان جمع آوری شد که طی سال جاری با بیش از 60درصد رشد به 650 میلیون تومان افزایش یافت.

ظهیری درخصوص مشمولان این طرح تاکید کرد: این طرح جهت اطعام نیازمندانی اجرا شد که تحت پوشش حمایت‌های بهزیستی و یا کمیته امداد قم نبودند که دربرگیرنده نیازمندان شهر قم و بخش‌های استان شد.

وی با اشاره به طرح گلریزان طرح همای رحمت گفت: گلریزان این طرح با حضور حجت الاسلام والمسلمین سعیدی امام جمعه قم، خانم رافع مسئول جمعیت داوطلبان کشور و دیگر مسئولان استان با هدف تجلیل از خیرین در قم برگزار شد.

وی با تاکید بر اهداف گلریزان طرح مذکور تصریح کرد: سه هدف اطعام نیازمندان و توزیع سبدکالا، جهیزیه دختران نیازمندان و تامین هزینه‌های دارو بیماران برگزار شد که طی این برنامه پنج هزار و 975 سبد کالا از سوی خیرین دریافت شد؛ همچنین برگزاری 142 سفره افطاری تعهد داده شد و 42 هزار و 600نفر طعام داده شدند که علاوه بر اینها 14 سری جهیزیه نیز برای دختران نیازمند تهیه شد.