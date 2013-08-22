افتتاح 25 پایگاه مقاومت طی سه سال گذشته در سیریک/آمادگی برای استقرار گردان امام حسین (ع)

سرهنگ اسحق حیدری در گفتگو با خبر نگار مهر، عنوان کرد: با گذشت سه سال از استقرار ناحیه مقاومت در این شهرستان 25 پایگاه مقاومت در سیریک افتتاح شده است.

وی اظهار داشت: ناحیه مقاومت سپاه سیریک در راستای راهبردهای بسیج دهها میلیونی و تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق 25 پایگاه مقاومت و واحدهای نیروی انسانی، بیش از هشت هزار بسیجی را شناسایی، جذب و سازماندهی کرده است.

حیدری تاکید کرد: پایگاهای مقاومت باید عضو یابی جذب و گزینش اقشار مختلف مردم در قالب عضوهای بسیج را به طور مستمر انجام دهند.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه سیریک با برشمردن نیازمندیهای این شهرستان جهت استقرار گردان امام حسین (ع) بسیج در این شهرستان، افزود: طرح اتصال یگانهای رزمی نیروی زمینی سپاه با نیروی بسیج با هدف ارتقا سطح توان رزمی نیروی زمینی و بسیج از طریق آموزش، سازماندهی می شود.

وی با بیان اینکه زمینه برای استقرار گردان امام حسین (ع) آماده است، عنوان کرد: در تشکیل و استقرار گردان امام حسین (ع) در سیریک همه بسیجیان آمادگی خود را اعلام داشته و آماده بسیجی شدن در این گردان هستند.