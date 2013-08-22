میراث فرهنگی لرستان رها شده است/ اعتبارات اختصاصی کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عبدی صبح پنج شنبه در جلسه توسعه گردشگری استان لرستان با انتقاد از عملکرد میراث فرهنگی لرستان اظهار داشت: متاسفانه در این حوزه فعالیتهای مطلوبی صورت نگرفته و یکی از ادارات بی حال و کم تحرک استان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه میراث فرهنگی لرستان رها شده است عنوان کرد: این در حالیست که ظرفیتها و پتانسیلهای گردشگری بی نظیری در استان لرستان وجود دارد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی از عدم تعامل اداره کل میراث فرهنگی لرستان با نمایندگان انتقاد کرد و گفت: متاسفانه تا کنون حتی یک بار هم با نمایندگان استان در خصوص مشکلات میراث فرهنگی استان گرفته نشده و مشکلات را مطرح نکرده اند.

عبدی با انتقاد از وضعیت اعتبارات میراث فرهنگی لرستان عنوان کرد: اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون تومان به میراث فرهنگی لرستان به هیچ عنوان کافی نیست.

وی با تاکید بر ضرورت تعامل میراث فرهنگی لرستان با نمایندگان و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط در حوزه گردشگری تصریح کرد: متاسفانه باید گفت که میراث فرهنگی لرستان 10 سال است که تعطیل بوده و متولی خاصی ندارد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صنعت گردشگری در دنیا در حال رشد و پیشرفت است افزود: این در حالیست که در لرستان با وجود همه ظرفیتها و پتانسیلهای در حوزه گردشگری در لرستان به این صنعت توجه خاصی صورت نگرفته است.

عبدی با انتقاد از عدم اجرای پروژه هتل صخره ای خرم آباد عنوان کرد: میراث فرهنگی استان باید در زمینه عدم اجرای این پروژه ورود جدی پیدا می کرد و پیگیری لازم را انجام می داد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف میراث فرهنگی لرستان تنها به زمان مدیریت فعلی بر نمی گردد، عنوان کرد: این در حالیست که تا قبل از مدیریت فعلی میراث فرهنگی نیز ما در این زمینه مشکلات فراوانی داشتیم.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پتانسیلها و ظرفیتهای فراوانی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی لرستان وجود دارد گفت: این ظرفیتها باید بالفعل شوند و زمینه معرفی و شکوفایی آنها در کشور و دنیا فراهم شود.

عبدی با تاکید بر اینکه نمایندگان استان نیز در این زمینه به طور حتم حمایتهای لازم را خواهند داشت گفت: در این راستا حوزه گردشگری لرستان باید فعالتر و پویاتر از وضعیت موجود باشد.