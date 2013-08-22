اهدا کارت پليس يارنوجوان به دانش آموزان ايلامي

سرهنگ محمد رسولي در گفتگو با خبرنگار مهر در تشريح اين خبر گفت: مقررات راهنمايي و رانندگي به عنوان اصلي ترين ركن اساسي و چرخه ترافيك جهت بهبود وضعيت حمل و نقل كشور مد نظر است.

وي با بيان اينكه همكاري آموزش و پرورش با پليس در اين خصوص اثرگذار است، تصریح كرد: نقش معلمان جامعه به عنوان پيشتازان فرهنگي در زنجيره آموزش و فرهنگ سازي همياران ضروري است تا تحت عنوان فرهنگ ياران ترافيك وارد عمل شده و روند تكاملي طرح همياران پليس جامه عمل پوشيده و با ظرفيت ايجاد شده در استقرار نظم و انضباط اجتماعي نقش آفريني نمايند.

وي درادامه اظهار داشت: اداره آموزش و فرهنگ ترافيك اين پليس در اقدامي تازه و با همكاري صميمانه كميته امداد امام خميني (ره) و با حضور در بين دانش آموزان بي سرپرست و بي بضاعت كه در قالب اردو هاي تابستاني به استان ايلام سفر مي كنند ضمن برقراري ارتباط صميمانه به آنان كارت و حكم پليس يار نوجوان و پليس يار جوان اهدا کرد.

سرهنگ رسولي در پايان اظهار داشت: آشنايي با كارهاي پليس راهنمايي و رانندگي و در نتيجه ايجاد نوعي اشتياق دروني براي پيشگيري از تخلفات در دانش آموزان از مهمترين نتايج طرح هميار پليس است .