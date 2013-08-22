پروازهای از فرودگاه خرم آباد 35 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار کیانی صبح پنج شنبه در جلسه توسعه گردشگری استان لرستان اظهار داشت: طی چهار ماه نخست سالجاری تعداد پروازهای برگزار شده در فرودگاه خرم آباد 35 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی گفت: طی چهار ماه نخست سالجاری 184 پرواز از طریق فرودگاه خرم آباد برگزار شده است.

مدیر فرودگاه خرم آباد بیان داشت: در قالب برگزاری این تعداد پرواز 11 هزار و 33 مسافر جابجا شده اند.

کیانی با بیان اینکه طی چهار ماه نخست سالجاری 184 پرواز خروجی و ورودی از طریق فرودگاه خرم آباد در مسیر تهران - خرم آباد - تهران برگزار شده است، تصریح کرد: در این مدت 11 هزار و 33 مسافر از طریق این فرودگاه جابجا شده اند و این میزان جابجایی نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزایش یافته است.

وی از 126 پرواز نشست و برخاست غیر برنامه ای اعم از هواپیمای دولت، بالگرد، هلال احمر، نیروی انتظامی و سایر مقامات در فرودگاه خرم آباد خبر داد و گفت: همچنین در مدت زمان یاد شده 47 هزار و 728 کیلوگرم بار از طریق فرودگاه خرم آباد جابجا شده است.