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۳۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۱۲

کیانی خبر داد:

پروازهای از فرودگاه خرم آباد 35 درصد افزایش یافت

پروازهای از فرودگاه خرم آباد 35 درصد افزایش یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر فرودگاه خرم آباد از رشد 35 درصدی تعداد پروازهای انجام شده در این فرودگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار کیانی صبح پنج شنبه در جلسه توسعه گردشگری استان لرستان اظهار داشت: طی چهار ماه نخست سالجاری تعداد پروازهای برگزار شده در فرودگاه خرم آباد 35 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی گفت: طی چهار ماه نخست سالجاری 184 پرواز از طریق فرودگاه خرم آباد برگزار شده است.

مدیر فرودگاه خرم آباد بیان داشت: در قالب برگزاری این تعداد پرواز 11 هزار و 33 مسافر جابجا شده اند.

کیانی با بیان اینکه طی چهار ماه نخست سالجاری 184 پرواز خروجی و ورودی از طریق فرودگاه خرم آباد در مسیر تهران - خرم آباد - تهران برگزار شده است، تصریح کرد: در این مدت 11 هزار و 33 مسافر از طریق این فرودگاه جابجا شده اند و این میزان جابجایی نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزایش یافته است.

وی از 126 پرواز نشست و برخاست غیر برنامه ای اعم از هواپیمای دولت، بالگرد، هلال احمر، نیروی انتظامی و سایر مقامات در فرودگاه خرم آباد خبر داد و گفت: همچنین در مدت زمان یاد شده 47 هزار و 728 کیلوگرم بار از طریق فرودگاه خرم آباد جابجا شده است.

کد مطلب 2120654

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