افتتاح ۵۷۰ طرح عمراني در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفي نژاد ظهر پنجشنبه در ستاد برنامه ريزي استان زنجان افزود: امسال همانند سال هاي گذشته اولويت تزريق اعتبارات تملك دارايي به طرح هاي نيمه تمام بوده و اين امر در سطح شهرستانها نيز بايد از طريق كميته هاي برنامه ريزي و با كار كارشناسي از سوي مديران و كارشناسان اعمال شود.
وی ادامه داد: بسياري از اعتبارات قابل جذب در سطح استان زنجان از اعتبارات ملي بوده و نياز به چانه زني و پيگيري مسئولين از طريق وزارتخانه ها و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي دارد.
استاندار زنجان گفت:با توجه به ضوابط و مقررات موجود اعتبارات جذب شده از سوي مديران دستگاههاي اجرايي در محل جذب اعتبار سرمايه گذاري شده و اعتبارات تخصيصي به كل استان با در نظر گرفتن شاخص ها سرمايه گذاري شده و به هيچ عنوان به صورت بخشي، منطقه اي و شهرستاني هزينه نخواهد شد.
رئوفی نژاد با اشاره به راهبردهای مشخص دولت جدید، اعلام کرد: وضعیت برخی از استخدامیهای اخیر که اعلام نتایج نشده و حتی در برخی از آزمونها که به قبول شدگان کد استخدامی داده نشده است، بلاتکلیف بوده و باید متوقف شود.
وی گفت: وضعیت برخی از استخدامیهای اخیر تا اطلاع ثانوی بلاتکلیف است و هر آزمون استخدامی که اخیرا با طی مراحل قانونی و گرفتن مجوز از دولت انجام گرفته است تا زمان تعیین تکلیف متوقف میشود، البته کسانی که پس از طی مراحل گزینش موفق به دریافت کد استخدامی شدهاند شامل این دستورالعمل نشده و دولت موظف به پرداخت حقوق آنان است.
استاندار زنجان گفت افزود: اولویتهای دولت توسط رییسجمهور بهصورت شفاف بیان شده است و در روزهایی که برای گرفتن رای اعتماد به وزرا گذشت، برنامههای آینده رییس جمهور اعلام شد و امیدواریم با سرعت انجام شود، زیرا در طی چند روز گذشته گروهی با هدفهای مختلف از خلاهای اطلاعرسانی سواستفاده کرده و در بین مردم نگرانیهایی را ایجاد کردند، بنابراین لازم است به اطلاع مردم رسانده شود که در روند اجرای برنامههایی همچون اشتغال، طرحهای کشاورزی، طرحهای معدنی و مسکن مهر هیچ توقفی ایجاد نخواهد شد.
رئوفینژاد افزود: صرفهجویی وظیفه اصلی مسئولان در استفاده از اعتبارات است، زیرا اگر در اعتبارات کسر بودجه مشاهده شود در پایان سال مشکل به وجود میآید. البته کسر بودجه در همه سالها وجود داشته است و سالانه این کسر جبران شده است، ولی مسئولان با فرض عدم جبران آن صرفهجویی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی ادامه داد: مسئولان پیگیر گرفتن بودجه از وزارت تابعه خود باشند زیرا اعتبارات ملی کمک بزرگی برای استان است، بنایراین از هر اعتباری که برای استان از منابع ملی توسط مسئولان گرفته شود استقبال میشود البته مسئولان در این امر عجله کنند زیرا هم اکنون بهترین فرصت برای گرفتن اعتبارات است
استاندار زنجان افزود: پیشنهاد ارتقاء 4 شهرستان، 5 بخش و 7 شهر داده شده بود که 2 شهر و یک شهرستان مصوب شد و باید بهدنبال تصویب چند شهرستان دیگر نیز بود که توسعه کمی استان نیز اتفاق بیافتد. همچنین 143 میلیارد تومان نیز بودجه ملی برای استان در نظر گرفته شده است که برای محقق شدن نیاز به پیگیری دارد تا در اعتبارات شناور ملی سهم خوبی برای استان در نظر گرفته شود.
زنجان -خبرگزاری مهر: استاندار زنجان با اشاره به افتتاح ۵۷۰ طرح عمراني طي شهريور در اين استان گفت: طرح هاي فوق كه عمدتا اقتصادي هستند با اعتباري بالغ بر دو ميليارد ريال به بهره برداري خواهد رسيد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفي نژاد ظهر پنجشنبه در ستاد برنامه ريزي استان زنجان افزود: امسال همانند سال هاي گذشته اولويت تزريق اعتبارات تملك دارايي به طرح هاي نيمه تمام بوده و اين امر در سطح شهرستانها نيز بايد از طريق كميته هاي برنامه ريزي و با كار كارشناسي از سوي مديران و كارشناسان اعمال شود.
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