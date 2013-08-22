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۳۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۳۲

رحیمیان در گفتگو با مهر:

سیمان شاهرود شگفتی ساز روز دوم رقابت های والیبال کشور شد

سیمان شاهرود شگفتی ساز روز دوم رقابت های والیبال کشور شد

شاهرود - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود گفت: تیم سیمان شاهرود در روز دوم مسابقات والیبال امیدهای کشور نیز شگفتی ساز شد.

محمدعلی رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر نتایج روز دوم والیبال امیدهای کشور را که در سالن تختی شهرستان شاهرود برگزار می شود را اینگونه اعلام کرد: تیم والیبال خوزستان سه بر یک از سد کردستان گذشت، کهیکیلویه و بویر احمد سه بر دو مرکزی را شکست داد و سیمان شاهرود سه بر صفر تیم ایلام را پشت سر گذاشت.

وی همچنین از آغاز برگزاری مسابقات بسکتبال لیگ دسته دو بانوان کشور به میزبانی شهرستان شاهرود از ساعت 9 صبح امروز 31 مرداد در سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و افزود: در این مسابقات پنج تیم طراوت شاهرود، آرارات اصفهان، تیام تهران، عباسی تهران و هیئت بسکتبال کازون در دستجات آزاد به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود همچنین از برگزاری مسابقات بسکتبال جوانان منطقه سه کشور از روز گذشته در سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود خبر داد و خاطر نشان کرد: در این مسابقات که تا یک شهریور ادامه دارد چهار تیم از شاهرستان شاهرود به عنوان نماینده استان سمنان،  مازندران، گلستان و گیلان به رقابت می پردازند.

رحیمیان نتایج نخستین روز این رقابت ها را این گونه اعلام کرد: مازندران بانتیجه 70 بر 58 گلستان را برد و تیم سمنان نیز با نتیجه 74 بر 68 تیم گیلان را شکست داد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم استقبال از سید حسن سبزواری رئیس هیئت ورزش زورخانه ای و پهلوانی استان در بازگشت از مسابقات آسیایی نپال ضمن تشکر از جامعه ورزشی شهرستان شاهرود و استان سمنان برای حضور در این مراسم عنوان کرد: سبزواری سر داور چهارمین دوره مسابقات آسیایی نپال و سرپرست تیم جمهوری اسلامی ایران در این دوره از مسابقات بود.

رحیمیان در خاتمه یادآور شد: تیم جمهوری اسلامی ایران مقام اول این دوره از مسابقات را از آن خود کرد این موفقیت بزرگ در اعتلای ورزش باستانی و منش پهلوانی که سراسر با نام ائمه اطهار و مولای متقیان علی (ع) عجین شده گامی مهم بشمار می رود.

کد مطلب 2120668

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