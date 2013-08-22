54 هزار دانش آموزان کهگیلویه و بویراحمدی 90 هزار دندان پوسیده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، خالد موسوی فرد ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این آمار نشان از عدم توجه والدین به بهداشت دهان و دندان کودکان دارد.

وی بیان داشت: پیشگیری از پوسیدگی دندان بسیار مهمتر از درمان است که این خود نیازمند برنامه ریزی و آگاهی بخشی به جامعه است.

موسوی با اشاره به اهمیت توجه به سلامت دندانهای شیری اظهار داشت: سلامت دندانهای شیری کودکان در استحکام دندانهای دائمی موثر است.

وی افزود: 96 درصد دندان‌های شیری پوسیده و معیوب کودکان در استان کشیده می شود که این امر باعث کاهش سلامت بهداشت دهان و دندان می شود.

موسوی‌فرد تصریح کرد: ترمیم دندانهای شیری کودکان زیر 9 سال بسیار مفید تر از کشیدن این دندانها است.

مدیر گروه بهداشت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: آمار کشیدن دندانهای شیری در استان بسیار نگران کننده است و به فرهنگسازی و برنامه ریزی جدی نیاز دارد.

موسوی فرد عنوان کرد: مدارس بهترین مکان برای آموزش همگانی در این خصوص است که می تواند با برنامه‌های آموزشی، برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی برای والدین اثرات منفی این امر را کاهش دهد.