حبیب الله کاسه ساز رئیس هیات مدیره خانه سینما 2 (خانه اصناف سینمای ایران) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با گلایه از دست اندرکاران برگزاری جلسه دیدار اهالی فرهنگ و هنر با وزیر ارشاد که عصر امروز در تالار وحدت برگزار می شود، گفت: خانه اصناف سینمای ایران دارای 13 صنف قانونی است که از سوی وزارت ارشاد و سازمان سینمایی و اداره ثبت شرکت ها و موسسات فرهنگی قانونی به رسمیت شناخته شده است و هیچ محکمه ای نمی تواند عنوان غیرقانونی را بر این نهاد صنفی بگذارد.

وی در ادامه افزود: این در حالی است که متاسفانه مسئولان برگزاری مراسم دیدار اهالی فرنگ و هنر با وزیر ارشاد خانه سینما (خانه اصناف سینمای ایران) را از جهت حقوقی دعوت نکردند و من به عنوان رئیس این تشکل صنفی به عنوان شخصیت حقوقی دعوت نشده ام و دعوت به عمل آمده بنابر شخصیت حقیقی ام بوده است.

کاسه ساز از ارسال 150 کارت دعوت براي اعضای خانه سینما كه وي از آن با نام خانه سينما نام مي برد،خبر داد و گفت: اين كارت ها بنابر شخصیت حقوقی هریک از آنها داده شده از همین رو چنین رفتاري از سوی مسئولانی که به قانون پایبند هستند دور از انتظار است.

این تهیه کننده سینما در پاسخ به این نکته که ممکن است خانه اصناف سینمای ایران به رسمیت شناخته نشده باشد؟ گفت: نمی توانند خانه سینما (خانه اصناف سینمای ایران) را به رسمیت نشناسند؛ چراکه 13 صنف این نهاد صنفی قانونی هستند و علی جنتی وزیر ارشاد در جریان هست که خانه سینما(خانه اصناف سینمای ایران) همه مراحل را ثبت قانونی کرده است.

وی در پاسخ به این سئوال که در صورت عدم حضور در این جلسه نکات مورد نظرش را چگونه به اطلاع وزیر ارشاد می رساند؟ گفت: تصمیم داریم طی یک جلسه خصوصی با حضور اعضای هیات مدیره با آقای وزیر دیدار داشته باشیم و تمام مراحل قانونی را که طی کرده ایم پیش روی وی بگذاریم و از جنتی می خواهیم که براساس قانون که به آن پایبند است مسائل را حل کند و هرچه وزیر تصمیم گیرد همان خواهد شد.

کاسه ساز در پایان بيان كرد: یکی از درخواست های ما این است که ساختمان خانه سینما در خیابان سمنان را در اختیار این نهاد صنفی قرار دهند و می دانم علی جنتی وزیر ارشاد فرد قانون گرایی است و به قانون احترام می گذارد. به همین دلیل همه مسائل را طبق قانون حل خواهیم کرد.

به گزارش مهر، چند سالي است كه سازمان سينمايي دولت دهم به رياست جواد شمقدري حكم به غيرقانوني بودن خانه سينما داده است كه اين مسايل به تعليق فعاليت هاي اين نهاد صنفي و باز شدن پاي نهادهاي قضايي به اين پرونده منجر شد. ديوان عدالت اداري حكم به بازگشايي خانه سينما داد ولي در نهايت ساختمان اصلي اين نهاد صنفي در اختيار آنها قرار نگرفت و در چند ماه پاياني دولت دهم، اين ساختمان توسط حراست وزارت ارشاد پلمپ شد. در اين فاصله خانه اصناف سينماي ايران تشكيل شد كه خود را خانه سينما مي دانستند و دليلشان هم اين بود كه نهاد قبلي با نام خانه سينما غيرقانوني و منحل است. لذا آنها مي توانند با اين نام به صورت قانوني فعاليت كنند.

اين مناقشات تا امروز ادامه داشته تا جايي كه خانه اصناف سينماي ايران در بيانيه اي اعلام كرد در نشست امروز با وزير ارشاد شركت نمي كنند.