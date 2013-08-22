خانه اصناف سينما نشست با وزير ارشاد را تحريم كرد/ وزارت ارشاد پاسخ داد

به گزارش خبرگزاري مهر، در متن اطلاعيه روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آمده است: "به اطلاع میرساند دیدار با تمامی تشکلهای صنفی، انجمنها و نهادهای فعال و تاثیرگذار در تحولات حوزه فرهنگ و هنر (سینما، مطبوعات، هنرهای تجسمی، تئاتر و...) و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان، اولویت برنامههای مقام عالیوزارت است و ایشان در این خصوص بسیار مصمم و جدی بوده و هیچ عاملی نمیتواند ایشان را در تحقق این مهم متوقف کند.
بر همین اساس به دنبال تقاضای خانه سینمای ایرانیان (اصناف قانونی سینما) برای دیدار با وزیر محترم وقت ملاقاتی در هفته آینده برای بررسی و حل مشکلات آنان در تقویم کاری ایشان گنجانده شده است. طبیعی است که اختصاص زمان برای این دیدار در اولین هفته کاری با توجه به حجم بالای تقاضاها و فشردگی برنامههای ایشان ممکن نبود.
بدیهی است تحقق عدالت فرهنگی و دستیابی به اقتدار و استقلال مورد نظر مقام معظم رهبری جز با همیاری، همدلی، وحدت و همراهی همه فرهنگ دوستان، فرهیختگان، علاقه مندان و صاحبان فکر و اندیشه میسر نمیشود."
صبح امروز خانه اصناف سينماي ايران در بيانيه اي آورد: "آقای وزیر! آرزو کرده بودیم با وزیدن هوای تازه، شُشهای خسته و کمجانمان را جانی ببخشیم. آرزو کرده بودیم با ظهور سبز شما نفاق و فرق از جمع شکسته ما سینماگران فِید شود. اما گویا پیشتر از ما این هوای تازه را مسموم ساختهاند!
آقای وزیر! ظاهرا در نگاه شما اعتدال را جایی نیست! پس علیرغم آرزویمان، از شرکت در جلسه معارفه شما در روز پنجشنبه معذوریم. لطف کرده ما را مِس کنید!
خانه سینمای ایرانیان (اصناف قانونی)".
نشست اهالي فرهنگ با وزير فرهنگ و ارشاد دولت يازدهم عصر امروز 31 مرداد در تالار وحدت برگزار مي شود.
اين رفتار روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه در كمتر از چند ساعت از انتشار بيانيه گلايه آميز اين صنف سينمايي، منتشر شد و لحني تعاملي دارد نشان از اين دارد كه وزارت ارشاد قصد تعامل با همه طيف هاي فرهنگي را دارد.
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