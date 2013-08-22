مدیر مسجد امام جماعت است/ بسیج در موازات ائمه جماعات نیست

آیت الله علی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسجد محل معرفت و بصیرت افزایی است، گفت: در گذشته بیشتر شاهد حضور مردم در مساجد بوده ایم و می دانیم که بیشترین ارتباط و نیاز شبانه روزی مردم و در عین حال بیشترین نیاز در فرهنگ دینی در مراجعه به مساجد است.



وی با اشاره به اقلیت بودن شیعه و فرهنگ آن در گذشته تصریح کرد: در برخی مقاطع شیعه در اقلیت بوده و اهل سنت به عنوان نافذ در بین مردم عمل کردند و بعد از گذشت مدتی در بعضی کشورها اکثریت شیعه شکل گرفت.

میزان مراجعه مردم به مساجد قابل قبول نیست



همچنین وی در خصوص اهمیت مساجد اذعان داشت: اگرچه تعداد مساجد کم است اما مراجعه مردم به مساجد قابل قبول نیست و بااین حال بعد انقلاب میزان مراجعات خیلی بهتر شده است.



وی یادآور شد: مسجد محل معرفت و بصیرت افزایی، مرکز رشد معنوی و پرهیز از بدی ها، دور نگه داشتن جوانان از گناه و فساد است و اگر مساجد جایگاه خود را در بین مردم باز کنند، بسیاری از خلاها را پر می کند.



نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با توجه به نقش اساسی بسیج در جامعه گفت: بسیج یک مجموعه نیروهایی است که نسبت به انقلاب، نظام و دین وفادار بوده ،هستند وخواهند بود و بهترین مکان برای فعالیت آنها در مساجد است.

ائمه جماعت با درک جوانان بسیجی آنان را در نحوه تعامل با مردم تعدیل و توجیه کنند



وی در خصوص وظایف ائمه جماعات و فرماندهان پایگاهها افزود: وظیفه امام جماعت و فرماندهان باید تفکیک شود، مدیر مسجد امام جماعت بوده و مسئولیت تایید متن، محتوا و مسائل دینی برعهده امام جماعت است و گاهی برادران بسیجی ورود می کنند در این حوزه که این اشتباه بوده و بسیج باید وظیفه خودش را انجام دهد در حالی که نباید در برابر امام جماعت قرار بگیرد.



همچنین وی در خطاب به ائمه جماعات یادآور شد: ائمه جماعات باید نیروهای جوان بسیجی را درک کنند و ایشان را در نحوه تعامل با مردم و امام جماعت تعدیل و توجیه کنند.



آیت الله سعیدی در پایان در زمینه فعالیت های سپاه یادآور شد: باتوجه به فعالیت بیش از 30 سال خود در سپاه باد بگویم که کارنامه سپاه نمره بالایی دارد و ارزش هایی در سپاه است که کم نظیر بوده و اوج ایثار، فداکاری، بصیرت و شناخت در سپاه به چشم می خورد و نمره آن بین 18 تا 20 است.