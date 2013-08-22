مکتب تشیع مدیون علامه مجلسی است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز آیت الله سید مرتضی محمودی در کلاس درس اخلاق خود با اشاره به جایگاه پدر و مادر در دین مبین اسلام اظهار داشت: آموزه های اسلامی، بر احترام و نیکی به پدر و مادر بسیار تأکید کرده و قرآن کریم نیز همه فرزندان را به نیکی به پدر ومادر دعوت کرده است.

وی افزود: یکی از رموز موفقیت انسان در دنیا و آخرت، دعای خیر والدین است و اگر انسان به پدر و مادر خود تندی و خشم کند، سرنوشت خوبی در انتظار آن انسان نخواهد بود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، سپس با اشاره به خدمات علامه مجلسی به اسلام و مکتب تشیع، عنوان کرد: علامه مجلسی با نوشتن کتب متعدد از جمله بحار الانوار، خدمت بزرگی به نشر مکتب تشیع در جهان کرد و حقیقتا، شیعه مدیون علامه مجلسی است.

آیت الله محمودی اضافه کرد: علامه محمد باقر مجلسـى، عمر پر برکت خود را وقف خدمتگزارى به علـم و دیـن و دانـش و فرهنگ، در جهان اسلام کرد و از هیچ کوششی برای نشر معارف تشیع دریغ نورزید.

امام جمعه ورامین تأکید کرد: مرحوم علامه مجلسی (ره)، یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان، فقها و علمای عالم تشیع است و به دلیل نقش او در احیای فرهنگ و معارف شیعی، بیش از دیگران هدف حملات ضد تبلیغی قرار گرفته و می‌گیرد.

با سابقه ترین امام جمعه کشور یادآور شد: همه ما وظیفه داریم قدر مفاخر و بزرگان دین خود را بدانیم و همیشه از آنان به احترام یاد کنیم، چرا که این بزرگان ،خدمات بزرگی را در جهت نشر معارف الهی انجام داده اند.